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Нацбанк сделал прогноз по инфляции

14.10.2020 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ставка рефинансирования сохранится на уровне 7,75% годовых. Такое решение принято правлением Национального банка по итогам дополнительного заседания 14 октября по денежно-кредитной политике.

Нацбанк сделал прогноз по инфляции

«В последние месяцы инфляция ускорилась и сложилась выше, чем ожидалось. В сентябре 2020 года годовой прирост потребительских цен составил 6,1%. В большей степени такая динамика инфляции обусловлена ростом цен на импортируемые товары в связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на иностранную валюту», — обосновывает принятое решение Нацбанк.

По оценке регулятора, прирост потребительских цен по итогам 2020 года составит около 6%.

«При этом воздействие произошедшего ослабления белорусского рубля будет обуславливать повышенный инфляционный фон в краткосрочном периоде. В среднесрочной перспективе прогнозируется преобладание продолжительных дезинфляционных факторов, что будет способствовать возвращению инфляции к целевой траектории вблизи 5%», — прогнозирует Нацбанк.

Как сообщалось, инфляция на 2020 год была запланирована в 5%. По сведениям БелаПАН, проект программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы, который разработали власти, предполагает снижение инфляции до 4,5% в следующей пятилетке.

Между тем в январе-сентябре темпы роста потребительских цен в годовом выражении ускорились до 6,1% (против 5,6% в январе-августе и 5,2% в январе-июле).

После президентских выборов, состоявшихся 9 августа, на фоне политического кризиса в Беларуси наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту. В результате этого курсы иностранных валют в августе выросли на 8%, что спровоцировало рост инфляции в сентябре.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ставка рефинансирования сохранится на уровне 7,75% годовых. Такое решение принято правлением Национального банка по итогам дополнительного заседания 14 октября по...
 
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