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Биржа: доллар вырос на торгах 14 октября
Источник материала: Навiны
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 14 октября, завершились ростом доллара и российского рубля.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 14 октября, завершились ростом доллара и российского рубля.
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