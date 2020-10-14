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Биржа: доллар вырос на торгах 14 октября

14.10.2020 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 14 октября, завершились ростом доллара и российского рубля.

Биржа: доллар вырос на торгах 14 октября
Фото ru.freepik.com

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

  • российский рубль — 3,3302 белорусского рубля за 100 российских (+0,0002 пункта);
  • доллар — 2,5717 белорусского рубля (+0,001 пункта);
  • евро — 3,0185 белорусского рубля (-0,0114 пункта).
 
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 14 октября, завершились ростом доллара и российского рубля.
 
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