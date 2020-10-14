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«Пул первого» заявил, что Колесникову не приглашали на встречу с Лукашенко в СИЗО

14.10.2020 14:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Телеграм-канал, близкий к Александру Лукашенко, решил прокомментировать информацию о том, что Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко.

Тelegram-канала "Пул первого", приближенный к президентской пресс-службе, написал, что Марию Колесникову не приглашали на встречу Александра Лукашенко с политзаключенными, которая состоялась в СИЗО КГБ 10 октября.

Авторы канала отмтеили, что на встрече обошлись «без пятого колеса».

Напомним, вчера адвокат Марии Колесниковой Александр Пыльченко рассказал, что Марии было предложено принять участие во встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Однако она не согласилась.

 
 
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Телеграм-канал, близкий к Александру Лукашенко, решил прокомментировать информацию о том, что Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко.
 
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