Предвыборная интрига в США: кто впереди? Позиции кандидатов, обещания и прогнозы

Источник материала: Onliner

Остановимся на кратких характеристиках двух действующих кандидатов.

Трамп. «Сохранить американский образ жизни»

74-летний Дональд Трамп был избран на должность президента в 2016 году. Он стал первым президентом США, не занимавшим до въезда в Белый дом других государственных или военных постов — ранее он занимался бизнесом. В декабре 2019 года Трамп стал третьим президентом в истории США, который подвергся импичменту. Его обвиняли в злоупотреблении властью и препятствованию рапорту анонимного информатора, в котором говорилось о незаконных действиях со стороны Трампа. Пятого февраля он был оправдан Сенатом.

The New York Times считает , что главное законодательное достижение Трампа на посту президента — это радикальное сокращение налогов. В первую очередь оно принесло пользу корпорациям и состоятельным инвесторам.

Краткий партийный ликбез. Республиканцы — это консервативная политическая партия в США. В последние годы она выступала за сокращение налогов, право на ношение оружия и ужесточенные ограничения на иммиграцию. Партию сильнее поддерживают в американской глубинке.





Байден. «Если мы дадим Трампу восемь лет в Белом доме, он навсегда изменит характер этой нации. Я не могу стоять в стороне и смотреть, как это происходит»

В отличие от своего соперника, 77-летний Байден занимается политикой с 1970-х годов. Байден дважды пробовал номинироваться от партии — в 1988 и 2008 годах, но снимал свою кандидатуру до голосования. Но во втором случае ему удалось стать вице-президентом при Бараке Обаме и продержаться на должности восемь лет. Собственно, этим он и знаменит.

Байден выступает за немедленный вывод американских войск из Афганистана. В то же время он считает необходимым сохранять минимальное военное присутствие США в других горячих точках и сохранять НАТО для противостояния России в Восточной Европе. Байден уверен, что налоговая политика Трампа «душит средний класс». И поэтому он собирается «ликвидировать налоговые поблажки, которые предоставлены людям с высоким уровнем доходов».

Краткий партийный ликбез. Демократы — это либеральная политическая партия США. Ее члены считают, что правительство должно играть более важную роль в жизни людей, а в вопросах гражданских прав, иммиграции и изменения климата они придерживаются либеральной позиции. Партию сильнее поддерживают в городских районах Америки.





Как смотрят кандидаты на ключевые вопросы?

Попытаемся понять, в чем заключаются реальные отличия в риторике главных кандидатов. Для этого остановимся на острых для американской повестки вопросах.

1. Иммиграция

Трамп: настаивает на жесткой регулировке иммиграции и строительстве стены на границе с Мексикой.

Байден: выступает за «гуманную миграционную политику». Он предлагает облегчить получение гражданства для 11 миллионов нелегальных иммигрантов.

2. Black lives matter

Трамп: осудил беспорядки, которые были вызваны агрессией полиции по отношению к чернокожему населению. Он назвал протесты «внутренним терроризмом».

Байден: осудил мародерство, но обвинил Трампа в разжигании ненависти. Поговорил с афроамериканцем, раненным полицейским, и пообещал искоренить системный расизм.

3. Отношения с Россией

Трамп: стремится найти с ней общий язык.

Байден: критикует эту позицию за недостаточную твердость. Заявляет, что в случае победы увеличит давление на Кремль. Байден уверен, что Путин лично «не желает его победы на предстоящих президентских выборах».





Что говорят опросы — кто сейчас находится в позиции лидера?

Итак, до выборов остается 20 дней. Накануне этого события в США традиционно проводят национальные опросы. Анализ общественного мнения — это хороший ориентир популярности кандидата в целом по стране. Но что касается достоверности результатов выборов, в этом случае на них лучше не полагаться.

В любом случае на них стоит обратить внимание. Так, согласно статистике, в последних опросах продолжает лидировать Байден — в среднем отрыв от конкурента составляет 8—10%. А вот в ключевых штатах его процентное превосходство над Трампом колеблется в промежутке от 3 до 5%.

Байден занимает лидирующие позиции в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине — трех индустриальных штатах, где Трамп в 2016 году победил с перевесом менее 1%. Интрига в следующем: в том же году перевес Трампа в Айове, Огайо и Техасе составлял 8—10%. Сейчас же в этих трех штатах он идет на одинаковом уровне с Байденом.

Напомним, голосование в США проходит на уровне штатов. Набравший наибольшее количество голосов получает все голоса коллегии выборщиков штата. Важно, что их количество менее существенно, чем то, где они выиграны. Большинство территорий голосуют почти одинаково, поэтому шанс на победу у обоих кандидатов есть только в нескольких штатах. Собственно, от них и зависит исход выборов.







