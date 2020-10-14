Сколько белорусов, столкнувшись с телефонными или онлайн-мошенниками, отдают им деньги?

Источник материала: Onliner

Одна из самых распространенных схем онлайн-мошенничества в Беларуси в 2020 году — рассылка фейковых сообщений о выигрыше, сообщает «Лаборатория Касперского». Их получали 80% белорусов, которые в том или ином виде сталкивались со злоумышленниками. В целом в Беларуси практически каждый пятый из столкнувшихся с телефонными или онлайн-мошенниками (19%) терял деньги в результате разных схем обмана.

Как правило, текст сообщения о «выигрыше» содержит поздравление и приглашение перейти по ссылке либо предложение написать на короткий номер. Пользователь может увидеть уведомление о том, что прежде чем обещанные деньги будут переведены на его счет, ему нужно заплатить «комиссию» или «налог». Именно эти платежи и получают мошенники, а пользователь остается ни с чем. Кроме того, в распоряжении мошенников могут оказаться и платежные данные пользователя.

По данным проведенного опроса, 44% пользователей не делают ничего, чтобы защитить себя от мошенничества в интернете.

Специалисты рекомендуют скептически относиться к сообщениям о внезапном крупном выигрыше или крайне щедрой выплате, не переходить по подозрительным ссылкам в почте, социальных сетях и мессенджерах и использовать специализированное ПО для защиты данных.