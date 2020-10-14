ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько белорусов, столкнувшись с телефонными или онлайн-мошенниками, отдают им деньги?

14.10.2020 14:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Одна из самых распространенных схем онлайн-мошенничества в Беларуси в 2020 году — рассылка фейковых сообщений о выигрыше, сообщает «Лаборатория Касперского». Их получали 80% белорусов, которые в том или ином виде сталкивались со злоумышленниками. В целом в Беларуси практически каждый пятый из столкнувшихся с телефонными или онлайн-мошенниками (19%) терял деньги в результате разных схем обмана.

Как правило, текст сообщения о «выигрыше» содержит поздравление и приглашение перейти по ссылке либо предложение написать на короткий номер. Пользователь может увидеть уведомление о том, что прежде чем обещанные деньги будут переведены на его счет, ему нужно заплатить «комиссию» или «налог». Именно эти платежи и получают мошенники, а пользователь остается ни с чем. Кроме того, в распоряжении мошенников могут оказаться и платежные данные пользователя.

По данным проведенного опроса, 44% пользователей не делают ничего, чтобы защитить себя от мошенничества в интернете.

Специалисты рекомендуют скептически относиться к сообщениям о внезапном крупном выигрыше или крайне щедрой выплате, не переходить по подозрительным ссылкам в почте, социальных сетях и мессенджерах и использовать специализированное ПО для защиты данных.

Кошелек Minsker Littlenews (черный)
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 140×90 мм
33,00 р.
1 предложение
Кошелек Petek 1855 120 (гладкая кожа, черный/коричневый)
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 105×90 мм
117 р.
1 предложение
Кошелек Gianni Conti 918035 (черный)
1 отзыв
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 125×100 мм
169 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Кошельки в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из самых распространенных схем онлайн-мошенничества в Беларуси в 2020 году — рассылка фейковых сообщений о выигрыше, сообщает «Лаборатория Касперского». Их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лавров: мы должны призывать, чтобы белорусские силовики действовали по закону и реагировали пропорционально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика