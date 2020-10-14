МВД: в Жодино трое разбросали на дороге покрышки и подожгли их (видео)

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили об инциденте, которые случился ночью 14 октября. Мужчины (в возрасте 20, 24 и 43 лет) на такси приехали на улицу Рокоссовского в Жодино и на проезжей части возле магазина разбросали автомобильные покрышки. Используя ветошь и бензин, резину подожгли.

«В итоге спасатели потушили огонь, а оперативники Жодинского ГОВД по горячим следам задержали подозреваемых. Свой поступок они объяснили состоянием алкогольного опьянения и желанием развлечься, — проинформировали в МВД. — Следователи дали правовую оценку действиям горожан и возбудили уголовное дело за хулиганство. Сейчас все трое находятся в ИВС».

Сообщается, что фигуранты ранее не привлекались ни к уголовной, ни к административной ответственности.