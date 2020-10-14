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СМИ: в России на базе Ил-96-400М построят новый «самолет судного дня»
Источник материала: Onliner
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Самыми известными моделями специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86. Отмечается, что всего на вооружение армии РФ было принято четыре Ил-80.
Летающие командные пункты получили неофициальное название doomsday planes в США. Такие могут применяться в случае ядерной войны, природных катаклизмов и масштабных конфликтов, угрожающих гражданской или военной инфраструктуре. Считается, что подобные самолеты есть лишь у пары стран, в частности США и России.
легковой автомобиль, вращение колес: свободное; белый
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По данным источников ТАСС в самолетостроительной отрасли, российские воздушные пункты управления войсками — «самолеты судного дня» — планируется перенести с...
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