Ультиматум Тихановской и принуждение к диалогу: что давит на Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 13 октября выступила с «Народным ультиматумом», который оставляет Александру Лукашенко 13 дней на уход в отставку. С другой стороны, партнеры, том числе из России, явно пытаются посадить его и оппозицию за стол переговоров, проявлением чего стал широко обсуждаемый визит в СИЗО КГБ.

Народный ультиматум. 13 дней и что потом

«Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог. Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь белорусский народ. Но мы этого не допустим», - заявила Светлана Тихановская у себя в телеграм-канале.

По ее словам, «прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит». «25 октября мы объявляем Народный ультиматум», - подчеркнула политик.

Вчера у белорусских властей было 13 дней, сегодня 12 дней за этой даты. Оппозиция ожидает, что за это время: Лукашенко объявит об уходе, насилие на улицах должно остановиться, все политзаключенные должны быть освобождены.

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», - добавила Тихановская.

Экс-кандидат в президенты пояснила, что все это время они будут готовиться. Определенные публичные шаги делаются: Тихановская созвонилась с лидерами протестов на заводах и обратилась к работникам белорусских предприятий. Достаточны ли они, станет понятно уже 26 октября.

«Диалог» и разговоры о делегировании полномочий. Почему

Александр Лукашенко за несколько последних дней сломал годами нажитые стереотипы: приехал на встречу с оппозицией в СИЗО КГБ, а на совещании заявил, что готов поделиться 71 полномочием с правительством и другими органами. Объяснений этих шагов традиционно не последовало (старая и, по-видимому, вечная ошибка белорусских властей), что дает возможность широкого трактования их со стороны.

В частности, члены Координационного Совета оппозиции Павел Латушко и Светлана Тихановская считают , что визит в СИЗО КГБ — слабость Лукашенко благодаря протестам. Об отчаянной ситуации для официального лидера говорит политический обозреватель Александр Класковский. Квинтэссенцию этих мнений выдал, похоже, политолог Артем Шрайбман: «Крепко стоящим на ногах лидерам не нужен диалог с уголовниками».

Внешние «партнеры», похоже, ставят жесткие условия. Запад расширяет санкции, а с Востока неоднократно звучали пожелания диалога внутри Беларуси и завершения политического кризиса. Между тем, пока все попытки властей, в основном с помощью насилия, справиться с протестами были не очень эффективными.

Ультиматум Тихановской как примета обострения ситуации

Ультиматум, который выдвинула Светлана Тихановская, - это примета обострения ситуации силового противостояния. «Политик на это среагировала и объявила не переговоры, а призыв к отставке Лукашенко. Что принципиально меняет позицию команды Тихановской», - сказал БДГ политолог Валерий Карбалевич.

Сработал ли ультиматум, будет понятно 26 октября, но эксперт очень осторожно оценивает его эффект. «Белорусские протесты никем не управляются и не контролируются, самоорганизуются, имеют спонтанный характер, и какие-то движения из-за границы не будут очень влиятельными. Блогер Nexta предложил создать отряды самообороны, не платить за коммунальные услуги, но к этому отнеслись скептично», - пояснил Карбалевич.

Ультиматум кажется блефом

«Заявление, опубликованное в телеграм-канале Тихановской является очень привлекательным для медиа, но ставит политика в ситуацию, когда в достаточно короткой перспективе ему придется отвечать за свои слова», - сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

Эксперт напомним, что в начале августа были противоречивые сведения о забастовочном движении в Беларуси, «но по крайней мере были факты выхода рабочих на акции протеста и проведения собраний с политической повесткой дня». «Тогда можно было представить, что национальная забастовка возможна, хотя и маловероятна. Сейчас, когда отсутствую данные о забастовках на предприятиях в принципе, и забастовочные комитеты не дают информационных поводов, то фактически отсутствуют основания предполагать даже о минимальной вероятности организации национальной забастовки», - уверен Быковский.

Исключением, по его мнению, могут быть итальянская забастовка или собрания трудовых коллективов в рабочее время или в обед с политическими лозунгами.

«В случае, если власти используют заявление Тихановской для увеличения градуса репрессий, теоретически это может как подавить протестные проявления в рабочих коллективах и на улице, так и наоборот спровоцировать их. Жестокость задержаний 10-11 августа была одной из основных раздражителей, которые выводили рабочие коллективы на протест. Поэтому в случае, если власти перегнут палку, возможно повторение ситуации», - считает политический обозреватель.

С другой стороны, если заявление не даст никакого видимого эффекта, в указанный срок, то «это серьезно ударит по репутации экс-кандидата, объединенного штаба и Координационного совета». Подобное развитие ситуации, считает Быковский, может быть полезным для правящего режима, который сможет имитировать диалог с теми, кого он назовет конструктивной оппозицией. «Если власти смогут вовлечь в этот процесс кого-то из статусных представителей оппозиции и избирательных штабов, этот процесс может выглядеть достаточно убедительно для партнеров по крайней мере в России», - предположил эксперт.

«Я бы назвал ультиматум Тихановской достаточно рискованным. Он напоминает блеф, поскольку представляется маловероятным обеспечить выполнение данной угрозы», - закрыл тему Павлюк Быковский.

Россия подталкивает Лукашенко к диалогу с оппозицией

«Российские ресурсы считают, что Москва подталкивает Лукашенко к тому, чтобы быстрее разрешить политический кризис, к диалогу или имитации диалога. Может быть, так и есть», - считает Валерий Карбалевич.

По его словам, для российской стороны ситуация в Беларуси неприятная по многим причинам: потому что на примете Беларуси россияне получают «плохой пример», как скидывать авторитарный режим.

«Такой кризис создает и удар по интеграционным объединениям — ОДКБ, Евразийской интеграции, Союзному государству. Поэтому неприятно, хотелось бы быстрее решить, успокоить общество и чтобы это не произошло через «кровавую баню». Поэтому Лукашенко подталкивают к жестам в сторону оппозиции. Визит в СИЗО КГБ стал таким жестом», - пояснил эксперт.

Правда, в результате визит дал противоположный эффект: ситуация обострилась.

Не уголовники, а политзаключенные

«Мне представляется, что поход Лукашенко в СИЗО КГБ, которым он фактически признал, что это не уголовники, а политзаключенные, является вынужденным шагом. Заявления о том, что он вступил в диалог со своими политическими оппонентами или собирается сделать это в ближайшей перспективе делала российская сторона еще накануне встречи в Сочи. Во время и после этого Александр Лукашенко публично заявлял, что ему нет необходимости вступать в диалог о пересмотре результатов выборов», - напомнил Быковский.

И Кремль, и ЕС с разной тональностью, но высказывались за инклюзивный диалог, в котором бы участвовали все заинтересованные в разрешении политического кризиса в Беларуси стороны. «Но позднее глава МИД России Сергей Лавров ставил вопрос так, что никто не должен оказывать давление на Лукашенко и рассматривал требование диалога как одно из проявлений такого давления», - пояснил политический обозреватель, добавив, что это два меседжа: публичного о недопустимости давления и непубличного, который демонстируется в переговорах Запада и России о ситуации в Беларуси, что насилие должно быть прекращено и нельзя допустить дестабилизации.

«Соответственно можно предполагать, но нельзя быть уверенным, что Кремль проводит линию с требованием к Александру Лукашенко как можно скорее завершить политический кризис и в качестве инструмента поддерживает ту или иную форму диалога в обществе», - считает Быковский.

Эксперт подчеркнул, что желание Лукашенко не рассматривать в принц транзит власти на данном этапе и «отделаться от советчиков с Востока и Запада лишь обещанием конституционной реформы не выглядит перспективным в случае сохранения массовой уличной активности».

«Таким образом правящий режим пытается решить две противоположных задачи: демонстировать внешним партнерам свою открытость и конструктивность, но при этом представлять своих политических оппонентов как недоговороспособных радикалов и маркировать протесты не как мирные», - пояснил Павлюк Быковский.

По его мнению, это игра на истощение ресурсов между властями и протестующими, «но у обеих сторон ограничено время, так как помимо политического кризиса Беларусь все больше скатывается в кризис экономический.

«Кроме того, из-за правового дефолта, проявляющегося при борьбе с оппозицией, происходит и разрушение основ государства. Этот процесс опасен, если не будет остановлен в ближайшее время, для Беларуси, устойчивости правящего режима и провоцирует радикализацию протеста, превращая мирных протестующих в партизан», - заключил Быковский.