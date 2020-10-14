Чемпионка Беларуси по тайскому боксу получила 10 суток административного ареста

Источник материала: АФН

Суд Центрального района Минска приговорил 24-летнюю чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1 Александру Ситникову к 10 суткам административного ареста.

Задержанная 13 октября Ситникова признана виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Ранее Ситникова обвинила власти страны в жестокости.

«Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи, и все так культурно. И все это, несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь!», - написала ранее в своем Instagram Александра Ситникова.