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Чемпионка Беларуси по тайскому боксу получила 10 суток административного ареста

14.10.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Центрального района Минска приговорил 24-летнюю чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1 Александру Ситникову к 10 суткам административного ареста.

Задержанная 13 октября Ситникова признана виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Ранее Ситникова обвинила власти страны в жестокости.

«Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи, и все так культурно. И все это, несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь!», - написала ранее в своем Instagram Александра Ситникова.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска приговорил 24-летнюю чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1 Александру Ситникову к 10 суткам административного ареста.
 
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