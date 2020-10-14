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Население Беларуси с начала года вывело из банков 828 млн. рублей

14.10.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Население Беларуси помимо валютных вкладов выводит из банковской системы страны и белорусские рубли. С начала года с рублевых вкладов снято 828 рублей.

Объем срочных депозитных рублевых вкладов физических лиц за сентябрь 2020 года снизился на 76,995 млн. рублей или 1,65% и на 1 октября 2020 года составил 4,576 млрд. рублей. С начала года объем срочных вкладов в рублях упал на 555,109 млн. рублей или 10,82%, следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.

Объем переводных рублевых вкладов населения в сентябре 2020 года вырос на $91,21 млн. или 3,42% и на 1 октября 2020 года составил 2,757 млрд. рублей. С начала года объем рублей на остатках по счетам населения снизился на 273,138 млн. рублей или 9,01%.

Общий объем рублевых вкладов населения в сентябре 2020 года вырос на 14,215 млн. рублей или 0,19% и на 1 октября 2020 года составил $7,334 млрд. рублей. С начала года общий объем вкладов населения в рублях снизился на 828,247 млн. рублей или 10,15%.

 
 
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Население Беларуси помимо валютных вкладов выводит из банковской системы страны и белорусские рубли. С начала года с рублевых вкладов снято 828 рублей.
 
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