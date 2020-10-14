В минувший вторник в Беларуси были задержаны не менее 20 человек

Источник материала: АФН

Силовики и ОМОН в минувший вторник, 13 октября, в ходе акций протеста в Беларуси задержали около 20 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Более 10 человек были задержаны в Минске, в том числе многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу Александра Ситникова.

Задержания граждан проводились в Новополоцке и Могилеве.