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В минувший вторник в Беларуси были задержаны не менее 20 человек
Источник материала: АФН
Силовики и ОМОН в минувший вторник, 13 октября, в ходе акций протеста в Беларуси задержали около 20 человек.
Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
Более 10 человек были задержаны в Минске, в том числе многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу Александра Ситникова.
Задержания граждан проводились в Новополоцке и Могилеве.
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Силовики и ОМОН в минувший вторник, 13 октября, в ходе акций протеста в Беларуси задержали около 20 человек.
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