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В минувший вторник в Беларуси были задержаны не менее 20 человек

14.10.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Силовики и ОМОН в минувший вторник, 13 октября, в ходе акций протеста в Беларуси задержали около 20 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Более 10 человек были задержаны в Минске, в том числе многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу Александра Ситникова.

Задержания граждан проводились в Новополоцке и Могилеве.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Силовики и ОМОН в минувший вторник, 13 октября, в ходе акций протеста в Беларуси задержали около 20 человек.
 
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