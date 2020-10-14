За двойное убийство в Осиповичах суд назначил пожизненное заключение





Согласно материалам дела, они проникли в дом в Осиповичах, вооруженные обрезом и молотком, и начали наносить удары, а потом выстрелили из охотничьего ружья. Уходя, мужчины похитили 596 рублей.





Во время расследования было проведено 115 экспертиз. Для судебно-медицинской экспертизы, которая должна была установить причину смерти, проводилась эксгумация тела.





- Из допросов обвиняемых следует, что мужчины не так давно освободились из мест лишения свободы и в ходе общения пришли к выводу, что можно заниматься «крупными делами», а именно разбойными нападениями на коммерческие организации. Для проверки своих способностей они и совершили разбойное нападение в Осиповичах. При этом у нападавших какой-либо план действий отсутствовал, а дом был выбран случайный. О проживавших в нем лицах и о находившемся там имуществе ничего известно не было, - комментируют в Следственном комитете.





Обвинение мужчинам предъявили по нескольким статьям, среди них - убийство при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, возбудили уголовные дела в отношении мужчины, который продал обвиняемым охотничье ружье. Его суд приговорил к 4 годам ограничения свободы.





По делу о двойном убийстве суд уже вынес приговор - пожизненное заключение. В законную силу он еще не вступил.