МВФ ожидает падение белорусской экономики в 2020 году









В частности, экономике нашей страны аналитики МВФ прочат в 2020 году падение на 3 процента, а в 2021 году – подъем на 2,2 процента. Далее, в 2025 году ожидается рост в 1,3 процента.





Правда, нужно сделать одну важную оговорку: нынешний, октябрьский, прогноз по экономике нашей страны был подготовлен до президентских выборов 9 августа.





Для сравнения, в апрельском докладе World Economic Outlook эксперты фонда оценивали, что белорусский ВВП в 2020 году уменьшится на 6 процентов, а в 2021 году – увеличится на 3,5 процента.





Тогда, однако, составители документа подчеркивали, что прогноз динамики ВВП носит большую степень неопределенности, как и прогноз развития пандемии и последствий, которые она может вызвать.