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Кризис видите? Следственный комитет объявил тендер на почти 200 новых автомобилей
Источник материала: Партизан
На портале госзакупок опубликован план центрального аппарата Следственного комитета на приобретение ряда товарных позиций для нужд ведомства.
Среди нескольких десятков наименований товаров и услуг фигурирует и автотранспорт. Следственный комитет собирается обновить почти две сотни единиц техники. Причем, обязательное требование тендера - легковушки должны быть новые, не позднее 2020 года выпуска.
К 143 легковым автомобилям из этого количества выдвигается требование по объему двигателя - не более 1500 см3. Еще 50 + 5 машин -- конкретные модели, производимые на заводе китайской компании «Джили» под Борисовом.
На эти цели и другие закупки для Следственного комитета из государственного бюджета запланировано потратить без малого 4 миллиона долларов в эквиваленте (10 миллионов 220 тысяч рублей), передает
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На портале госзакупок опубликован план центрального аппарата Следственного комитета на приобретение ряда товарных позиций для нужд ведомства.
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