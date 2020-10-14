ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кризис видите? Следственный комитет объявил тендер на почти 200 новых автомобилей

14.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На портале госзакупок опубликован план центрального аппарата Следственного комитета на приобретение ряда товарных позиций для нужд ведомства.




Среди нескольких десятков наименований товаров и услуг фигурирует и автотранспорт. Следственный комитет собирается обновить почти две сотни единиц техники. Причем, обязательное требование тендера - легковушки должны быть новые, не позднее 2020 года выпуска.

К 143 легковым автомобилям из этого количества выдвигается требование по объему двигателя - не более 1500 см3. Еще 50 + 5 машин -- конкретные модели, производимые на заводе китайской компании «Джили» под Борисовом.

На эти цели и другие закупки для Следственного комитета из государственного бюджета запланировано потратить без малого 4 миллиона долларов в эквиваленте (10 миллионов 220 тысяч рублей), передает Свабода.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На портале госзакупок опубликован план центрального аппарата Следственного комитета на приобретение ряда товарных позиций для нужд ведомства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько белорусов, столкнувшись с телефонными или онлайн-мошенниками, отдают им деньги?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика