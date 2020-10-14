Марголин: Финальный аккорд для режима Лукашенко может настать через несколько недель

– Светлана Тихановская заявила, что если до 25 октября не будут выполнены три требования (объявление Лукашенко об уходе, освобождение политзаключенных, остановка насилия), то белорусы мирно выйдут на улицы с Народным Ультиматумом и начнется национальная забастовка на всех предприятиях.

Как оцениваете ее заявление?





– Отношусь к этому заявлению с надеждой: возможно, у команды Тихановской более объемная информация о происходящем в стране. Знаю, что определенная подспудная работа ведется: на предприятиях стачечное движение вроде бы затихло, но вместе с тем люди массово выходят из провластных профсоюзов, создаются ячейки независимых. Это может стать подготовительной работой для забастовок.





Но не берусь прогнозировать, насколько народ будет готов по призыву Светланы Тихановской осуществить что-то вроде финального аккорда уже меньше чем через две недели и насколько к этому времени ослабеет власть.





Вместе с тем конец октября-начало ноября многие называют периодом, который может стать для Лукашенко и его режима переломным. В том числе с финансово-экономической точки зрения. Деньги заканчиваются, а Путин наверняка обещал ему финансовую помощь только в случае наведения порядка в стране.





На данный момент сложилась ситуация, когда ни одна из сторон не может победить. Но, думаю, баланс сил будет постепенно сдвигаться в сторону протестующих.





– Но не является ли ошибкой заявление Тихановской? Невозможно представить, что власти выполнят выдвинутые требования. А если 26 числа ничего не произойдет, это станет ударом по репутации Тихановской и протестному движению.





– Не думаю, что стоит связывать протесты с именем Тихановской. Я сильно сомневаюсь, что если она завтра скажет, допустим, что протесты нужно заканчивать и начинать заниматься другим, то народ ее послушает.





Но в любом случае Тихановская выполняет две очень важные функции.

Во-первых, она символ. Для большинства Тихановская является избранным президентом и поэтому важно, что она продолжает свою деятельность. Во-вторых, нельзя недооценить ее внешнеполитическую работу.





Да, возможно, «народный ультиматум» окажется фальстартом. Киберпартизаны перед минувшими выходными тоже обещали, что обрушат банковскую систему, но этого не произошло.





Но возможно, у команды Тихановской есть какая-то информация, которой мы не владеем. И возможно, ее призыв к действиям совпадет по времени с другими негативными для режима событиями.





– В Кремле Тихановскую называют просто «гражда ой Беларуси». И, похоже, в качестве политического субъекта не воспринимают. Как это может сказаться на ситуации в Беларуси?





– Думаю, никак. Нужно признать, что Москва ведет себя достаточно последовательно. Раз она признала Лукашенко президентом, победившим на выборах, то соответственно никакого другого президента или другого законного с точки зрения Москвы политического центра быть не может.





Но вопрос: складывают ли в Кремле все яйца в одну корзину? Нельзя исключать проведения подковерных переговоров.





– На прошлой неделе Лукашенко заявил, что распорядился выделить 15 тысяч долларов для Светланы Тихановской. Что это было?





– На мой взгляд, мы наблюдали неконтролируемый поток сознания, когда человек произносит фразы, не задумываясь, что он говорит. Это заявление абсурдное с нескольких сторон.





Во-первых, куда делись 900 тысяч долларов, «найденных» за диваном на даче Тихановских? Почему Лукашенко не отдал эти деньги: не нужно было бы подарок делать.





Во-вторых, что значит взял на госпредприятии 15 тысяч? Согласно законам, это называется хищением государственного имущества в особо крупных размерах. Сообщение о таком факте требует незамедлительного расследования со стороны Следственного комитета.







