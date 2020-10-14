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Погода и приметы на Покров в странах Содружества

14.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Покров температура в Москве может подняться до плюс 20. Это будет рекорд за всю историю метеонаблюдений. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

В Душанбе местами облачно и без осадков. Воздух днем прогреется до +21. Такая погода ожидается по всей республике. Сегодня почти середина календарной осени. Православные отмечают Покров. По погоде в этот день судят о том, какой будет наступающая зима. Одна из народных примет – если снега нет, то уже до декабря он не выпадет.

Беларусь

В Беларуси похолодало. Синоптики обещают дожди и грозы. Во всех областях не выше 14 градусов. И сильный ветер: порывы достигают 17 метров в секунду. В стране объявили «оранжевый» уровень опасности. Согласно народным приметам, если на Покров идет дождь, осень будет ненастной, а зима бесснежной. Поэтому санки и тюбинги в этом году белорусам, скорее всего, не пригодятся. Один из народных обычаев на Покров – накрывая праздничный стол, спрятать за печку миску с молоком, чтобы задобрить Домового и заручиться его поддержкой перед холодной зимой.

Казахстан

В Алматы солнечно, днем до 16 градусов тепла и без осадков. Одна из народных примет на Покров: если к празднику листья с деревьев полностью облетят, зима будет легкой и снежной. Если останутся – придут сильные морозы. В Алматы листья пока не спешат опадать с деревьев. Сейчас в городе идет осенняя посадка. Во дворах, парках и вдоль тротуаров высаживают ценные породы – сосны, березы и яблони.



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О погоде в странах Содружества на 14 октября узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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