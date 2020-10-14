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Обзор рынка облигаций с 1 по 11 октября 2020
Источник материала: Myfin
В период с 1 по 11 октября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 200 сделок с облигациями.
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь регулярно предоставляется специалистами
В период с 1 по 11 октября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 185 сделок с облигациями, среди которых:
После снижения числа и объёмов сделок в августе и сентябре 2020 года, в первом квартале октября 2020 года тенденция сохранилась. Общее количество сделок уменьшилось относительно немного, с 200 в первом квартале сентября до 185 в аналогичный период в октябре.
Причиной снижения мы полагаем общее снижение активности финансового рынка Беларуси, связанное с дефицитом ликвидности в банковском секторе.
В августе 2020 года для стабилизации внутреннего валютного рынка Национальный банк был вынужден ввести сначала до 14 сентября, потом до 13 октября ограничения по выдаче кредитов овернайт. Это привело к дефициту ликвидности в банковском секторе и, как следствие, к сокращению объёмов торгов на фондовом рынке.
Косвенным подтверждением сложившегося дефицита является укрепление белорусского рубля на внутреннем рынке за первый квартал октября на 0,98% к валютной корзине, в том числе на 1,99% к доллару США.
Но, несмотря на стабилизацию внутреннего валютного рынка, 13 октября 2020 года Нацбанк продлил приостановление постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности. Единственным действующим каналом получения ликвидности для банков остаются кредитные аукционы.
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
В структуре рейтинга ТОП-3 государственных облигаций ничего не изменилось. По-прежнему востребованы валютные государственные долговые обязательства с доходностью от 4,01% до 6,95%. На последние пришлось большее количество сделок.
Остаются в рейтинге ВГДО 171-го выпуска. Количество сделок, которые были совершены с ТОП-3 практически не изменилось (57 в первом квартале сентября против 55 в первом квартале октября).
Востребованы облигации ВГДО номинированные в долларах США. Обратим также внимание, что 171 выпуск доступен только юридическим лицам.
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
Лидером ТОП-3 стали облигации белорусского ритейлера товаров бытовой химии ЗАО «Чистый берег» с купоном в 7% и рыночной доходностью 7%. Общее количество 27 сделок заметно отличается от второго и третьего места рейтинга ТОП-3.
На втором месте ЗАО «Айгенис» с облигациями 6-го выпуска с рыночной доходностью в 7,1%. Также, как и государственные, сохраняется спрос на валютные облигации корпоративного сектора. Доступны бумаги всем категориям инвесторов.
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
В секторе банковских облигаций безоговорочным лидером остается лизинговое подразделение «Беларусбанка» ООО АСБ «Лизинг». Количество сделок остается на прежнем уровне. Номинированы облигации в долларах США и белорусских рублях. Но только долларовые бумаги доступны юридическим и физическим лицам. Впрочем, доходность облигаций в белорусских рублях на уровне ниже среднего по рынку. Вероятно, эти бумаги могут использоваться для межбанковского кредитования.
В денежном выражении общий объем сделок составил всего 81,12 млн.рублей, из них :
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Обращаем ваше внимание на соотношение объемов торгов, количеству сделок и номиналам по облигациям ВГДО 225 и 171. Первые номинированы по 1000 долларов США, вторые по 100 долларов США. При разнице в количестве сделок в 2 раза, объём сделок практически сопоставим. Это свидетельствует о более высокой ликвидности ВГДО 225 против 171 выпуска. Кроме этого, 225-й выпуск доступен юридическим и физическим лицам.
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
В рейтинге ТОП-3 в денежном выражении лидерство остаётся за компанией ЗАО «Чистый берег» с валютными облигациями.
На втором месте ЗАО «Айгенис»,с новым выпуском корпоративных облигаций Айгенис -ОП7 bond.aigenis.by. Бумаги номинированы по 100 долларов США, к размещению предложены 2000 штук облигаций. Рыночная доходность на 14-10-2020 составила 7%. Напомним, что облигации ЗАО «Айгенис» привязаны к еврооблигациям «Банка развития Республики Беларусь».
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Банковский сектор в основном представлен облигациями АСБ «Беларусбанк», которые номинированы как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях.
Хотим напомнить, что с начала этого года компания Айгенис предложила клиентам новую услугу – мобильное приложение
* без учета сделок РЕПО
Источник: инвестиционной компании Aigenis
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Фото: pixabay.comВ период с 1 по 11 октября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 200 сделок с облигациями.
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