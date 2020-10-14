Обзор рынка облигаций с 1 по 11 октября 2020

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В период с 1 по 11 октября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 200 сделок с облигациями.



Обзор рынка облигаций Республики Беларусь регулярно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis . Основными параметрами анализа выступают объем в денежном выражении и количество сделок по приобретению облигаций (без учета сделок РЕПО) в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В период с 1 по 11 октября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 185 сделок с облигациями, среди которых:

69 с государственными облигациями (37,3% от общего количества);

0 с облигациями Национального банка РБ (0%);

40 с облигациями остальных банков РБ (21,62%);

76 с корпоративными облигациями (41,08%).

После снижения числа и объёмов сделок в августе и сентябре 2020 года, в первом квартале октября 2020 года тенденция сохранилась. Общее количество сделок уменьшилось относительно немного, с 200 в первом квартале сентября до 185 в аналогичный период в октябре.

Причиной снижения мы полагаем общее снижение активности финансового рынка Беларуси, связанное с дефицитом ликвидности в банковском секторе.

В августе 2020 года для стабилизации внутреннего валютного рынка Национальный банк был вынужден ввести сначала до 14 сентября, потом до 13 октября ограничения по выдаче кредитов овернайт. Это привело к дефициту ликвидности в банковском секторе и, как следствие, к сокращению объёмов торгов на фондовом рынке.

Косвенным подтверждением сложившегося дефицита является укрепление белорусского рубля на внутреннем рынке за первый квартал октября на 0,98% к валютной корзине, в том числе на 1,99% к доллару США.

Но, несмотря на стабилизацию внутреннего валютного рынка, 13 октября 2020 года Нацбанк продлил приостановление постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности. Единственным действующим каналом получения ликвидности для банков остаются кредитные аукционы.

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 225 1000 USD 7 04.09.2026 29 6,95 ЮФЛ ВГДО 171 100 USD 3,9 20.09.2030 14 5,33 ЮЛ ВГДО 253 1000 USD 5,5 06.05.2026 12 4,01 ЮФЛ

В структуре рейтинга ТОП-3 государственных облигаций ничего не изменилось. По-прежнему востребованы валютные государственные долговые обязательства с доходностью от 4,01% до 6,95%. На последние пришлось большее количество сделок.

Остаются в рейтинге ВГДО 171-го выпуска. Количество сделок, которые были совершены с ТОП-3 практически не изменилось (57 в первом квартале сентября против 55 в первом квартале октября).

Востребованы облигации ВГДО номинированные в долларах США. Обратим также внимание, что 171 выпуск доступен только юридическим лицам.

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Чистый берег ЗАО Оп2 1000 USD 7 13.10.2028 27 7 ЮФЛ Айгенис ЗАО Оп6 1000 USD 4,8 02.05.2024 7 7,1 ЮФЛ АЙРОН ОДО Оп23 100 USD 6,5 01.10.2023 6 0 ЮФЛ

Лидером ТОП-3 стали облигации белорусского ритейлера товаров бытовой химии ЗАО «Чистый берег» с купоном в 7% и рыночной доходностью 7%. Общее количество 27 сделок заметно отличается от второго и третьего места рейтинга ТОП-3.

На втором месте ЗАО «Айгенис» с облигациями 6-го выпуска с рыночной доходностью в 7,1%. Также, как и государственные, сохраняется спрос на валютные облигации корпоративного сектора. Доступны бумаги всем категориям инвесторов.

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 8,75 31.12.2024 6 8,74 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп98 10000 USD 5 20.10.2023 5 4,95 ЮФЛ АСБ Лизинг ООО Оп106 100 BYN 5,17 06.03.2024 4 5,17 ЮЛ

В секторе банковских облигаций безоговорочным лидером остается лизинговое подразделение «Беларусбанка» ООО АСБ «Лизинг». Количество сделок остается на прежнем уровне. Номинированы облигации в долларах США и белорусских рублях. Но только долларовые бумаги доступны юридическим и физическим лицам. Впрочем, доходность облигаций в белорусских рублях на уровне ниже среднего по рынку. Вероятно, эти бумаги могут использоваться для межбанковского кредитования.

В денежном выражении общий объем сделок составил всего 81,12 млн.рублей , из них :

43,73 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (53,91% от объема);

32,83 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (40,47%);

4,56 млн.рублей с корпоративными облигациями (5,62%).

ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 225 1000 USD 7 04.09.2026 14,35 6,95 ЮФЛ ВГДО 171 100 USD 3,9 20.09.2030 13,27 5,33 ЮЛ ВГДО 253 1000 USD 5,5 06.05.2026 10,91 4,01 ЮФЛ

Обращаем ваше внимание на соотношение объемов торгов, количеству сделок и номиналам по облигациям ВГДО 225 и 171. Первые номинированы по 1000 долларов США, вторые по 100 долларов США. При разнице в количестве сделок в 2 раза, объём сделок практически сопоставим. Это свидетельствует о более высокой ликвидности ВГДО 225 против 171 выпуска. Кроме этого, 225-й выпуск доступен юридическим и физическим лицам.

ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Чистый берег ЗАО Оп2 1000 USD 7 13.10.2028 1,4 7 ЮФЛ Айгенис ЗАО Оп7 100 USD 6,5 02.05.2024 1,06 6,47 ЮФЛ Конте Спа СООО Оп25 1000 EUR 4,25 01.11.2024 0,63 4,22 ЮФЛ

В рейтинге ТОП-3 в денежном выражении лидерство остаётся за компанией ЗАО «Чистый берег» с валютными облигациями.

На втором месте ЗАО «Айгенис»,с новым выпуском корпоративных облигаций Айгенис -ОП7 bond.aigenis.by. Бумаги номинированы по 100 долларов США, к размещению предложены 2000 штук облигаций. Рыночная доходность на 14-10-2020 составила 7%. Напомним, что облигации ЗАО «Айгенис» привязаны к еврооблигациям «Банка развития Республики Беларусь».

ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") Оп128 100 BYN 7,75 31.12.2050 7,27 7,77 ЮЛ Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") Оп124 100 BYN 7,75 31.05.2051 5,11 7,77 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп98 10000 USD 5 20.10.2023 4,75 4,95 ЮФЛ

Банковский сектор в основном представлен облигациями АСБ «Беларусбанк», которые номинированы как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях.

Хотим напомнить, что с начала этого года компания Айгенис предложила клиентам новую услугу – мобильное приложение Aigenis Invest . Клиенты, установившие на своём смартфоне мобильное приложение, получили доступ к торгам в режиме реального времени, участие в торгах обходится дешевле и проще по сравнению с традиционной торговлей посредством брокера.