Герасименя возглавила Фонд спортивной солидарности Беларуси и переехала в Вильнюс

Источник материала: Tut.by

Трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности. Герасименя переехала в Вильнюс и уже провела несколько рабочих встреч с представителями спортивных ассоциаций и местными чиновниками.





«Нашей главной задачей станет финансовая, психологическая, организационная и любая другая помощь белорусским спортсменам, которые пострадали от действий режима. Моя роль в фонде будет заключаться в том, чтобы координировать все направления работы фонда: от фандрайзинга до помощи спортсменам. Мы также хотим усилить взаимодействие с международными организациями и федерациями по различным видам спорта для того, чтобы ситуация с правами спортсменов в Беларуси не уходила из европейской и мировой повестки дня, — заявила спортсменка.

Только в последние дни были осуждены капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакура (осуждена на 10 суток), руководитель клуба по дзюдо Константин Полей (15 суток), многократный чемпион мира по тайскому боксу Юрий Булат (15 суток), многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу Александра Ситникова (10 суток). Известны случаи увольнения спортсменов и лишения их возможности тренироваться.

«В настоящее время мы уже начали проработку вопроса организационной помощи для таких случаев с НОКами и федерациями соседних стран. Для нас важно, чтобы ни одна карьера ни одного спортсмена не пострадала», — сказала Герасименя.

Александра Герасименя является дважды серебряным призером (2012) и бронзовым призером (2016) Олимпийских игр. В 2018 году у Герасимени, которая замужем за пловцом сборной Беларуси Евгением Цуркиным, родилась дочь, а в 2019 году Герасименя объявила о завершении карьеры.

В 2015 году Герасименя открыла свою школу плавания, у которой после выборов в 2020 году начались проблемы с арендой бассейнов .

«Фонд спортивной солидарности был основан в августе 2020 года. К настоящему моменту разного рода поддержка оказана более чем 20 спортсменам, установлена коммуникация с МОК, а также с рядом национальных олимпийских комитетов, которые выразили готовность поддержать белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своего мнения.

По фактам нарушения прав спортсменов Фонд спортивной солидарности инициировал обращение в МОК, после которого последовала жесткая реакция на события в Беларуси из уст президента организации Томаса Баха. МОК намерен провести расследование всех фактов притеснений и преследований белорусских спортсменов со стороны чиновников и силовиков, а Фонд намерен добиться максимально оперативных действий как со стороны МОК, так и других международных спортивных ассоциаций и федераций», — говорится в заявлении фонда.

Ранее более чем 800 белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы и остановить насилие. В их числе — многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Елена Левченко, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Наталья Зверева, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.