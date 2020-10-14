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Многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1 арестована на 10 суток

14.10.2020 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района Минска арестовал на 10 суток 24-летнюю Александру Ситникову — многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратного бронзового призера чемпионатов Европы по муай-тай.

Ее признали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП). Напомним, она была задержана 13 октября и отправлена в Центральное РУВД Минска.

— Я невероятно горжусь нашими людьми! Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи, и все так культурно. И все это, несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь! — писала ранее в своем Instagram Александра Ситникова.


Фото из Instagram Александры Ситниковой

Отметим, что председателем Федерации кикбоксинга и таиландского бокса Беларуси является глава МВД Юрий Караев.

Кроме того, вчера, 13 октября, осужден на 15 суток многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат. БФСС сообщает, что Юрий находится на Окрестина, а адвоката к нему не пускают «из-за сложной эпидемиологической ситуации».

 
Теги: Минск
 
 
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