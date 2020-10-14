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Многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1 арестована на 10 суток
Источник материала: Tut.by
Суд Центрального района Минска арестовал на 10 суток 24-летнюю Александру Ситникову — многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратного бронзового призера чемпионатов Европы по муай-тай.
Ее
Отметим, что председателем Федерации кикбоксинга и таиландского бокса Беларуси является глава МВД Юрий Караев.
Кроме того, вчера, 13 октября, осужден на 15 суток многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат. БФСС сообщает, что Юрий находится на Окрестина, а адвоката к нему не пускают «из-за сложной эпидемиологической ситуации».
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Она была задержана вчера.
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