Конец заторам! На Победителей - Орловской после ремонта открывается путепровод

Источник материала: Tut.by

Ожидается, что на следующей неделе откроется после реконструкции путепровод на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской в Минске. Работы завершены на месяц раньше, чем планировалось. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили рабочие на объекте.





Сейчас вокруг обновленной развязки по проспекту Победителей и улице Орловской демонтируют ограждение. На самом объекте рабочие занимаются благоустройством, устанавливают светодиодные светильники.

— Планируется, что движение авто по путепроводу откроется на следующей неделе. Для пуска транспорта все уже готово, мы выполнили работы быстрее запланированного в четыре раза, работали круглосуточно. Это рекордные сроки для республики, старожилы-мостовики не помнят таких случаев, — уверяют специалисты.





Во время реконструкции коммунальники демонтировали все пролетные строения, четыре опоры разбирали и усиливали их 20-метровую часть, которая находится в земле. Затем делали новые опоры, посередине добавили еще одну — теперь их пять. Сделали новые пролеты и мостовое полотно. Для обновления сооружения использовали цельномонолитные балки.

Ширина путепровода осталась такой же, как и до ремонта, — 60 метров. Однако проезжая часть стала шире примерно на два метра в каждом направлении за счет того, что теперь между встречными полосами отсутствует просвет. Внешний облик путепровода (перила и облицовка, выполненные ранее) сохранился, пешеходные связи остались прежними. В результате обновления вся конструкция выдерживает современную нагрузку.





Строители уточняют, что пуск движения по путепроводу не означает, что объект готов полностью. Даже после того как по сооружению поедет транспорт, рабочие там останутся.

— Нам надо будет демонтировать временные светофоры, остановки из первой полосы, убирать островки вокруг развязки, которые устанавливали для организации кругового движения, уложить плитку.





Напомним, путепроводу на пересечении улицы Орловской и проспекта Победителей 42 года, он был построен в 1978 году. Но мостовики говорят, что для такой конструкции это еще не возраст. Тем более что в 2002 году его «откапиталили».

Но в этом году некоторые балки путепровода прогнулись. Чтобы частично снять нагрузку с мостовой конструкции, по его крайним полосам закрыли движение. Для дополнительной безопасности под мост установили металлические опоры, на которые могут лечь балки в случае сильного прогиба. Датчики измерения деформации показали, что прогиб существенно не увеличивается . Однако было принято решение, что мост будут ремонтировать. С 6 июля его начали , вокруг развязки изменили схему движения: транспорт ездил и по кругу, и через прилегающие улицы. Из-за этого в районе происходили заторы.