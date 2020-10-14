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Банк БелВЭБ уехал из здания на Большой Троицкой в Гродно. Рассказываем, что теперь здесь будет

14.10.2020 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трехэтажное здание на Большой Троицкой в Гродно, где в последние годы размещался офис Банка БэлВЭБ, остался без банкиров. Пару месяцев назад сотрудники покинули помещения в центре Гродно. Долго здание пустовать не будет: «Вечерний Гродно» узнал, кто скоро въедет в помещения.


Отделение Банка БелВЭБ покинуло здание на Большой Троицкой, 51, в августе и переехало в новый ТЦ «Палац» на Калючинской, 21. На сегодня это единственный офис БелВЭБа в Гродно, и официально он именуется как сервисный центр № 400. На входных дверях в бывший банк висит несколько листочков А4, перенаправляющих клиентов, которые приходят на Большую Троицкую, на новый адрес.

Что же будет дальше с самим зданием на Большой Троицкой?

Оно не будет долго пустовать. Уже сейчас в здании идут работы. Как рассказали строители, вскоре сюда въедет частный медицинский центр. Что за центр, рабочие не ответили. Точной даты открытия нам также не назвали.

Продано ли здание медцентру или банк просто сдал его в аренду, неизвестно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Отделение Банка БелВЭБ покинуло здание на Большой Троицкой, 51, в августе и переехало в новый ТЦ «Палац» на Калючинской, 21.
 
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