Грядут заморозки? Точный прогноз погоды в Беларуси до конца недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 окт - Sputnik. Существенное похолодание ожидается в Беларуси в ближайшие дни, такой прогноз сделали в Белгидрометцентре.

В четверг 15 октября погоду на территории республики будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ожидается южный, юго-восточный умеренный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +2..+7°С, днем потеплеет до +8..+13°С, по юго-востоку страны - до +14..+16°С.

"16-17 октября республика окажется под влиянием холодной неустойчивой воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода", - рассказали синоптики.

В пятницу местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Будет дуть юго-западный с переходом на северный умеренный ветер. Температура воздуха ночью будет держаться в районе +2..+7°С, в середине дня воздух прогреется до +4..+11°С. По юго-востоку Беларуси ночью будет +8..+10°С, днем - до +12..+13°С.

В субботу 17 октября местами по республике возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ожидается северный, северо-восточный умеренный ветер. В ночные часы температура воздуха составит 0..+7°С, при прояснениях будет до -2°С. Днем столбик термометра покажет от +3°С до +10°С в разных частях страны.

По данным погодного сервиса Gismeteo, в воскресенье будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Температура ночью будет держаться в районе +2°С, днем максимальная температура воздуха достигнет +6°С.

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