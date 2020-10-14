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СМИ: Белла Хадид "закрутила" тайный роман с внуком Джека Николсона
14.10.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская модель Белла Хадид удивила поклонников: инсайдеры сообщили о новом романе звезды – с внуком голливудского актера Джека Николсона Дьюком.
В начале октября Хадид исполнилось 24 года. Свой день рождения модель провела в окружении подруг, отправившись в путешествие. Но теперь стало известно, что перед поездкой девушка отметила свой праздник с новым бойфрендом.
Как сообщило издание Washington Post, Белла Хадид уже несколько недель тайно встречается с 21-летним актером Дьюком Николсоном. Парень является внуком "старожилы" Голливуда – Джека Николсона.
По словам источников, влюбленные познакомились в Нью-Йорке и сразу же потеряли голову друг от друга. Но пока оба предпочитают хранить молчание и не дают никаких комментариев прессе.
Напомним, что до этого главным мужчиной в жизни модели был певец Weeknd, с которым она сходилась и расставалась на протяжении трех лет.
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По словам источников, самая красивая женщина в мире несколько недель встречается с наследником звезды культового фильма "Сияние".
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