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Кортунов: белорусская оппозиция может найти в России заинтересованных слушателей

14.10.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Кортунов: белорусская оппозиция может найти в России заинтересованных слушателей

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Максим Богрецов находятся в Москве, где проводят встречи с аналитиками и журналистами, пытаясь донести альтернативную точку зрения на политические процессы в Беларуси. Кто в России может быть особо заинтересован в общении с белорусской оппозицией, своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. 

© Sputnik
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"Спектр оппонентов Лукашенко очень широк, каждая из этих групп от умеренных до радикальных может найти себе партнеров и заинтересованных слушателей в России, где существует широкая палитра политических сил. Надо также учитывать, что есть еще и гражданское общество, аналитические центры и эксперты по Беларуси, которые заинтересованы слышать голос не только официального Минска, но и голос оппозиционеров, которые не столь явно представлены в российском медийном поле, при этом не стоит усматривать здесь какого-то заговора, либо попыток вмешательства во внутренние дела суверенного белорусского государства", - отметил эксперт.

Комментарий директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Вовсе не стоит рассматривать общение российских экспертов с оппозицией как попытку вмешательства во внутренние дела белорусского государства, считает известный...
 
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