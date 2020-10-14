Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кортунов: белорусская оппозиция может найти в России заинтересованных слушателей

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Максим Богрецов находятся в Москве, где проводят встречи с аналитиками и журналистами, пытаясь донести альтернативную точку зрения на политические процессы в Беларуси. Кто в России может быть особо заинтересован в общении с белорусской оппозицией, своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Спектр оппонентов Лукашенко очень широк, каждая из этих групп от умеренных до радикальных может найти себе партнеров и заинтересованных слушателей в России, где существует широкая палитра политических сил. Надо также учитывать, что есть еще и гражданское общество, аналитические центры и эксперты по Беларуси, которые заинтересованы слышать голос не только официального Минска, но и голос оппозиционеров, которые не столь явно представлены в российском медийном поле, при этом не стоит усматривать здесь какого-то заговора, либо попыток вмешательства во внутренние дела суверенного белорусского государства", - отметил эксперт.

Комментарий директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также: