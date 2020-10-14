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Марш матерей проходит в Минске
Источник материала: Навiны
14 октября в центре Минска проходит Марш матерей.
Несколько сотен женщин собрались у Красного костела на площади Независимости, откуда организованной колонной начали шествие по тротуару проспекта Независимости.
Женщины несут цветы, небольшие плакаты против насилия.
Сегодня в Беларуси отмечается международный День матери.
Фото Андрея Шавлюго
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14 октября в центре Минска проходит Марш матерей.
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