ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марш матерей проходит в Минске

14.10.2020 15:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

14 октября в центре Минска проходит Марш матерей.

Марш матерей проходит в Минске

Несколько сотен женщин собрались у Красного костела на площади Независимости, откуда организованной колонной начали шествие по тротуару проспекта Независимости.

Женщины несут цветы, небольшие плакаты против насилия.

Сегодня в Беларуси отмечается международный День матери.

Марш матерей проходит в Минске

Марш матерей проходит в Минске

Марш матерей проходит в Минске

Марш матерей проходит в Минске

Марш матерей проходит в Минске

 

 

Фото Андрея Шавлюго

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 октября в центре Минска проходит Марш матерей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Соцсети смеются над обращением омоновцев, которые настолько бесстрашны, что говорят в масках и с измененными голосами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика