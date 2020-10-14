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Александра Герасименя возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности и уехала в Литву

14.10.2020 15:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности.

Александра Герасименя возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности и уехала в Литву

В настоящее время прославленная спортсменка находится в Вильнюсе, где уже успела провести ряд рабочих встреч с представителями спортивных ассоциаций и местными чиновниками.

«Нашей главной задачей станет финансовая, психологическая, организационная и любая другая помощь белорусским спортсменам, которые пострадали от действий режима. Моя роль в фонде будет заключаться в том, чтобы координировать все направления работы: от фандрайзинга до помощи спортсменам. Мы также хотим усилить взаимодействие с международными организациями и федерациями по различным видам спорта для того, чтобы ситуация с правами спортсменов в Беларуси не уходила из европейской и мировой повестки дня», — приводит БФСС слова Герасимени.

Фонд спортивной солидарности был основан в августе 2020 года. К настоящему моменту разного рода поддержка оказана более чем 20 спортсменам, установлена коммуникация с МОК, а также с рядом национальных олимпийских комитетов, которые выразили готовность поддержать белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своего мнения.

Ранее более чем 800 белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы и остановить насилие. Из-за отказа отозвать свою подпись были уволены или подверглись другим видам давления чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и другие именитые спортсмены и тренеры. Кроме того, экс-баскетболистка сборной Беларуси и лучшая центровая чемпионата мира-2010 Елена Левченко была арестована на 15 суток за участие в мирных акциях протеста. Спортсменку задержали в минском аэропорту 30 сентября перед вылетом на плановое лечение в Германию.

 
 
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Трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности.
 
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