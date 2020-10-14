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Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать
Источник материала: Навiны
У православных верующих сегодня очень важный в религиозном календаре праздник — Покров Пресвятой Богородицы.
Из древне считалось, что этот праздник является встречей осени и зимы. Именно с этого дня ждут первый серьезный снег, который накрывает землю.
Люди заметили особенности, связанные с этим днем, создав приметы, которые до сих пор подтверждаются:
Ранее считалось, что девушки, которых еще не просватали, на Покров с завистью посматривали на более удачливых подруг и загадывали желание о будущем женихе. Были специальные девичьи молитвы на Покров, которые считались лучшим средством ускорить сватовство.
Девушке, которая стремится поскорее выйти замуж, на Покров нельзя делать следующее:
Как и на другие религиозные праздники, запрещена домашняя рутинная работа. Нельзя заниматься уборкой и стиркой. Лучше в этот день не шить и не вышивать. Запрещено делать ремонтные и строительные работы. Особенными запретами можно считать запрет давать деньги в долг.
По погоде на Покров судили о будущей зиме. Если выпал первый снег — зима не за горами, если раньше — холода могут припоздниться.
Если деревья на Покров еще не облетели, то зима будет суровой. Согласно народному календарю, на Покров улетают все перелетные птицы, а звери начинают готовиться к зимней спячке.
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У православных верующих сегодня очень важный в религиозном календаре праздник — Покров Пресвятой Богородицы.
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