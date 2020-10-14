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Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

14.10.2020 15:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У православных верующих сегодня очень важный в религиозном календаре праздник — Покров Пресвятой Богородицы.

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

Из древне считалось, что этот праздник является встречей осени и зимы. Именно с этого дня ждут первый серьезный снег, который накрывает землю.

Люди заметили особенности, связанные с этим днем, создав приметы, которые до сих пор подтверждаются:

  • если улетают журавли, то зима будет ранней и холодной;
  • если дуб и береза кинут все листья, то год будет легкий, а если не все — к суровой зиме;
  • откуда ветер дует, с той стороны и жди первые морозы;
  • если перетопить печь яблоней, то всю зиму в доме будет тепло;
  • если детей облить водой через сито, они меньше будут болеть.

Ранее считалось, что девушки, которых еще не просватали, на Покров с завистью посматривали на более удачливых подруг и загадывали желание о будущем женихе. Были специальные девичьи молитвы на Покров, которые считались лучшим средством ускорить сватовство.

Девушке, которая стремится поскорее выйти замуж, на Покров нельзя делать следующее:

  • долго залеживаться в постели, а то всех женихов «разберут»;
  • ходить с непокрытой головой и распустехой: нужно предстать перед потенциальном женихом ухоженной и нарядной;
  • ссориться, ворчать, сидеть дома букой, грубить — все это может отпугнуть удачу, и жених не найдет дорогу к избраннице;
  • пренебрегать советами старших, у которых кто-то уже может быть на примете.

Как и на другие религиозные праздники, запрещена домашняя рутинная работа. Нельзя заниматься уборкой и стиркой. Лучше в этот день не шить и не вышивать. Запрещено делать ремонтные и строительные работы. Особенными запретами можно считать запрет давать деньги в долг.

По погоде на Покров судили о будущей зиме. Если выпал первый снег — зима не за горами, если раньше — холода могут припоздниться.

Если деревья на Покров еще не облетели, то зима будет суровой. Согласно народному календарю, на Покров улетают все перелетные птицы, а звери начинают готовиться к зимней спячке.

 
 
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У православных верующих сегодня очень важный в религиозном календаре праздник — Покров Пресвятой Богородицы.
 
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