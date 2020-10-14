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Соцсети смеются над обращением омоновцев, которые настолько бесстрашны, что говорят в масках и с измененными голосами

14.10.2020 15:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Государственный телеканал СТВ сделал сегодняшний день тысячам беларусов. Он показал обращение двоих бесстрашных сотрудников ОМОНа, которые предупреждают протестующих, что запугать их не получится, но делают это... в балаклавах и с измененными голосами. Один из силовиков даже называет демонстрантов «гадами» и сетует, что из-за них «страдают обычные люди» (не из-за милицейского насилия — не перепутайте). Второй боец говорит, что «пошел служить в ОМОН не для того, чтобы играть в революцию с подростками».

После того, как KYKY опубликовал ролик с омоновцами в своем телеграм-канале, с редакцией связался читатель: он заявил, что вернул силовикам их настоящие голоса, потратив на это, по его словам, около 15 секунд. Вот видео:

Соцсети же просто подняли обращение на смех:

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