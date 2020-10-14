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Задержана многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу
14.10.2020 15:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
13 октября задержали многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу Александру Ситникову, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности.
Сегодня, 14 октября, над Александрой Ситниковой должен состояться суд.
Ранее Ситникова писала в своем Инстаграм, что невероятно гордится людьми: «Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи, и все так культурно. И все это, несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь!»
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13 октября задержали многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу Александру Ситникову, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности.
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