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Задержана многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу

14.10.2020 15:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

13 октября задержали многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу Александру Ситникову, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности.

Сегодня, 14 октября, над Александрой Ситниковой должен состояться суд.

Ранее Ситникова писала в своем Инстаграм, что невероятно гордится людьми: «Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи, и все так культурно. И все это, несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь!»

 
 
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13 октября задержали многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу Александру Ситникову, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности.
 
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