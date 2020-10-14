Задержана многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу

Источник материала: Ежедневник

13 октября задержали многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу Александру Ситникову, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности.

Сегодня, 14 октября, над Александрой Ситниковой должен состояться суд.

Ранее Ситникова писала в своем Инстаграм, что невероятно гордится людьми: «Они мудрые, сильные и невероятно добрые, столько взаимопомощи, и все так культурно. И все это, несмотря на страшную жестокость со стороны правительства! Жыве Беларусь!»