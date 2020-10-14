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Экстремофилы-тихоходки используют «световой щит» против смертельной радиации
Источник материала: Onliner
Тихоходки, которых также называют «водяными медведями», способны выживать в самых экстремальных условиях. Ученые обнаружили новый вид тихоходок, который еще предстоит как следует описать, назвав его Paramacrobiotus BLR (BLR — сокращение от Bangalore). Их можно найти во многих местах, обычно активно освещаемых солнцем.
Во время экспериментов с ультрафиолетом ученые выяснили, что Paramacrobiotus BLR способна выжить под смертельным излучением в течение часа, в то время как круглые черви-нематоды Caenorhabditis elegans из контрольной группы погибали через пять минут.
Ученые случайно
Специалисты пока не могут сделать выводы касательно «светового щита» и определить точный химический состав соединения. Когда это станет возможным, на базе открытия можно будет разработать защитный крем. Ученые уже готовы запатентовать его.
вертикальный, 1650 Вт, фрезы 12 мм, рабочий ход: 60 мм
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Тихоходки, которых также называют «водяными медведями», способны выживать в самых экстремальных условиях. Ученые обнаружили новый вид тихоходок, который еще...
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