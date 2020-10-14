Экстремофилы-тихоходки используют «световой щит» против смертельной радиации

Источник материала: Onliner

Тихоходки, которых также называют «водяными медведями», способны выживать в самых экстремальных условиях. Ученые обнаружили новый вид тихоходок, который еще предстоит как следует описать, назвав его Paramacrobiotus BLR (BLR — сокращение от Bangalore). Их можно найти во многих местах, обычно активно освещаемых солнцем.

Во время экспериментов с ультрафиолетом ученые выяснили, что Paramacrobiotus BLR способна выжить под смертельным излучением в течение часа, в то время как круглые черви-нематоды Caenorhabditis elegans из контрольной группы погибали через пять минут.

Ученые случайно обнаружили механизм защиты тихоходки от смертельного излучения, заметив голубоватое безвредное свечение существа. Судя по всему, его вызвало некое химическое соединение, выработанное организмом. Выделив его, ученые ввели состав другому виду тихоходки — Hypsibius exemplari, а также червю Caenorhabditis elegans. После этого они смогли прожить 15 минут под воздействием УФ-излучения.

Специалисты пока не могут сделать выводы касательно «светового щита» и определить точный химический состав соединения. Когда это станет возможным, на базе открытия можно будет разработать защитный крем. Ученые уже готовы запатентовать его.