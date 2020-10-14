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Возле Красного костела собрались люди на «Встрече матерей», а потом решили прогуляться (видео)
Источник материала: Onliner
Эти встречи никем не заявлялись как марш, но собравшиеся люди не удержались. На этот раз поводом для встречи стал День матери. В группе из пары сотен человек минимум красно-белой символики, зато много цветов и плакаты, связанные с отношениями «мамы — дети».
Скандируют «Сёння наша свята» и «Один за всех, и все за одного». В руке одной из демонстранток — корзина с конфетами, которыми она угощает прохожих.
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Эти встречи никем не заявлялись как марш, но собравшиеся люди не удержались. На этот раз поводом для встречи стал День матери. В группе из пары сотен человек минимум...
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