Возле Красного костела собрались люди на «Встрече матерей», а потом решили прогуляться (видео)

Источник материала: Onliner

Эти встречи никем не заявлялись как марш, но собравшиеся люди не удержались. На этот раз поводом для встречи стал День матери. В группе из пары сотен человек минимум красно-белой символики, зато много цветов и плакаты, связанные с отношениями «мамы — дети».

Скандируют «Сёння наша свята» и «Один за всех, и все за одного». В руке одной из демонстранток — корзина с конфетами, которыми она угощает прохожих.