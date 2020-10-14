Источник материала: Onliner На КАМАЗе готовится к выпуску магистральный тягач КАМАЗ-54901 в новой high-tech-версии. Экстерьер флагмана нового модельного ряда КАМАЗа — автомобиля КАМАЗ-54901 в новой версии останется таким же, меняется лишь его наполнение.

В частности, автомобиль оснастили системой ADAS (от англ. Advanced driver-assistance systems — усовершенствованные системы помощи водителю) — адаптивным круиз-контролем, который позволяет держать дистанцию за впереди идущим автомобилем в автоматическом режиме, что в конечном счете значительно повышает активную безопасность автомобиля. Кроме того, в hi-tech версии будет установлен 6-цилиндровый двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 550 л. с.

На базовой версии устанавливается мотор в 450 л. с. Коробка передач — такая же, ZF Traxon, но она будет другой версии под возросший крутящий момент. Дополнительно на нее будет установлен ретардер — гидравлический тормоз-замедлитель. Также эта версия тягача отличается улучшенной отделкой кабины, панелью приборов с другим оформлением.





В планах разработчиков — дополнительная модернизация стояночного тормоза, управление которым на данный момент происходит с помощью рычага. Конструкторы же ведут работы по внедрению тормоза в виде кнопки. Дизайн-проект уже сделан, решается вопрос с его интеграцией в панель приборов и общую электронную архитектуру автомобиля.





Cейчас новейшие «хайтековые» КАМАЗы проходят окончательную калибровку всех систем. Пробную сборку на КАМАЗе планируют провести в первом квартале 2021 года. Ожидается, что в серийное производство high-tech-версия КАМАЗ-54901 будет запущена во второй половине 2021 года.