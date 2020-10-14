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Голос: Более 200 тыс. человек за 1 день высказались о поправках в Конституцию Беларуси
Источник материала: АФН
Только за один день на платформе «Голос» свое мнение о предлагаемых властями конституционной реформе высказали более 200 тыс. человек.
«Это фантастический результат, который снова сплотил белорусов и посеял панику в провластных медиа», - говорится в сообщении платформы.
«Координационный Совет против поправок. Штабы против поправок. «Голос» против поправок. Теперь есть очевидное подтверждение того, что и гражданское общество Беларуси против поправок. Обвинения в расколе и нежелании искать консенсус не просто голословны», - подчеркивается в сообщении.
Голосование на платформе продлится до 18 октября 2020 года.
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Только за один день на платформе «Голос» свое мнение о предлагаемых властями конституционной реформе высказали более 200 тыс. человек.
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