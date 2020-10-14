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Черечень о встрече Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО: Переговоры с фигой в кармане
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко не будет сдавать своих позиций до последнего – применение неоправданной жестокости по отношению к участникам воскресной акции протеста является явным тому доказательством.
Соответствующее мнение корреспонденту
По его словам, подобный метод взаимодействия со своим народом вполне типичен для белорусских властей.
«В рамках диалога всегда должны присутствовать как минимум две высказывающиеся стороны. Вы помните, когда с Александром Григорьевичем была открытая дискуссия - будь то со стороны номенклатуры или представителей общественности? Я - нет. Переговоры с фигой в кармане. Другого понимания пока нет. И то, что Александр Григорьевич приехал в СИЗО КГБ, уже ему очень не нравится», - обозначил он свою позицию.
Черечень убежден: Лукашенко до последнего не будет сдавать своих позиций.
«Если в переговорном процессе он пошёл на своеобразные уступки и просто сел за один стол с людьми, с которыми при других обстоятельствах никогда бы не встретился, то, с другой стороны, он опять применил неоправданную жестокость по отношению к протестующим на воскресных акциях, а потом и к шествию пенсионеров. Закон сохранения энергии от Александра Григорьевича. Это просто ЛАГи системы», - подытожил он.
Напомним, что 10-го октября Лукашенко провёл встречу с представителями координационного совета и объединенного штаба оппозиции. Встреча прошла в следственном изоляторе КГБ, в котором содержатся задержанные оппозиционеры. Вскоре стало известно, что директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому была изменена мера пресечения – их выпустили из СИЗО.
11-го октября в Минске протестующие проводили «Марш гордости». Собравшись у стелы «Минск — город-герой», протестующие пытались организовать шествие по центральным улицам города — в направлении СИЗО КГБ и СИЗО на улице Володарского. Однако силы правопорядка начали разгон демонстрантов – против пикетчиков были применены спецсредства, светошумовые гранаты и водометы.
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Александр Лукашенко не будет сдавать своих позиций до последнего – применение неоправданной жестокости по отношению к участникам воскресной акции протеста...
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