«Можем стать состоятельными за одно поколение». Белорус отказался от карьеры в американской корпорации, чтобы стать советником Тихановской

Радио Свобода он рассказал о трех своих главных задачах, о необходимых реформах и о том, потеряют ли работу рабочие государственных предприятий после экономических преобразований. В интервьюон рассказал о трех своих главных задачах, о необходимых реформах и о том, потеряют ли работу рабочие государственных предприятий после экономических преобразований.





«У меня есть три задачи»

— Алесь, как так случилось, что вместо очень успешной карьеры в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира ты стал советником Светланы Тихановской и присоединился к политике?





— Я получил предложение от штаба Светланы Тихановской и лично от нее, чтобы стать ее экономическим советником по экономическим вопросам и экономическим реформам. Большие международные корпорации имеют этический кодекс. По нему невозможно выполнять две функции одновременно: и работать в бизнесе, и заниматься общественно-политической деятельностью. Эта позиция приемлема для меня и полезна, так как теперь я могу посвятить 100% времени работе над белорусским будущим и белорусской экономикой. Для меня была большая честь получить такое приглашение к сотрудничеству, к работе в пользу Беларуси. Это для меня была главная причина.





Номером один для нас в дальнейшем остается политическая повестка дня, то есть проведение новых, свободных и справедливых выборов, прекращение репрессий, освобождение политзаключенных, наказание преступников. Экономика в этом моменте вторична, но важна. В переходный период будет важно понимать, где мы находимся экономически, что делать, чтобы стабилизировать белорусскую экономику, и что делать после новых выборов.





— Светлана Тихановская сказала, что никакого «теневого правительства» нет и что это просто советники. Зачем советники человеку, который хочет прийти к власти, чтобы просто провести новые выборы? В чем тогда заключается твоя работа?





— По этому поводу у нас еще будет пресс-конференция с представителями штаба Светланы Тихановской и с президиумом Координационного совета, так как мы работаем в одной команде. Поэтому я не буду забегать вперед и рассказывать обо всем. Мы создаем команду белорусских экономистов, которые будут работать над оценкой текущей ситуации белорусской экономики, над концепцией экономической программы для Беларуси. Благодаря этому мы сможем разговаривать с международными финансовыми организациями и иностранными правительствами.





Первая задача — чтобы они создали антикризисный фонд для Беларуси на переходный период. Вторая — чтобы ввели мораторий на погашение белорусского государственного долга. В-третьих, мы будем разговаривать с международными кредитными агентствами, такими как Standart&Poors, Moody's, Fitch: если им понравится наша эк омическая программа, чтобы они подтвердили, что при выполнении такой программы они готовы повысить наш кредитный рейтинг. Улучшение кредитного рейтинга, а даже его перспективы, позволит уменьшить цены обслуживания госдолга и цены на новые займы. Благодаря этому в белорусском бюджете останутся дополнительные деньги.





Эти три вещи помогут нам поддержать белорусское общество в переходный период. Чтобы люди, которые сегодня выступают за перемены, не пострадали и в дальнейшем имели работу, зарплату, пенсии и другие выплаты.





«Экономическая ситуация ухудшается и без реформ»

— Давай поговорим о твоем экономическом видении. Ты ученик Лешека Бальцеровича «отца» польского капитализма, известного либеральными взглядами на экономику. Значит ли это, что, придя в переходный период к власти, вы начинаете дикую приватизацию, увольнении рабочих с государственных предприятий и полностью меняете рынок?





— Во-первых, команда экономистов, которая будет работать над программой и контактировать с иностранными субъектами, — техническая. У нас нет политических амбиций, мы не собираемся идти на выборы. Мы работаем, чтобы ситуация в белорусском обществе и экономике в переходный период и после новых выборов была стабильна, чтобы люди понимали, что мы имеем идею и план и знаем, что делать. Это очень важно, это позитивная повестка дня для людей. Ведь сейчас многие готовы что-то делать в ущерб белорусской экономике, чтобы скорее привести к изменениям в Беларуси. Мы должны подготовить «подушку безопасности» для белорусской экономики и общества.





Что касается конкретных реформ или их либерального направления — очень часто мы неправильно думаем, что реформы обязательно ведут к ухудшению или обнищанию населения. То ухудшение, которое происходит в начале реформ, не связано с самим их проведением.





Это связано с тем, что в белорусской экономике уже накоплен очень большой дисбаланс: большой государственный долг, у государственных предприятий большой валютный долг. В Беларуси люди снимают сейчас свои депозиты из банков, начинается давление на банковскую систему. Белорусы сегодня не работают эффективно по причине политической ситуации.





Если не будет настоящего диалога в белорусском обществе и ситуация не изменится, уже в конце этого года и начале следующего Беларусь ждет глубокий экономический кризис. Это не связано с реформами. Это результат недостатка политического консенсуса и экономических реформ.





«Беларусь может стать состоятельной за одно поколение»

— Александр Лукашенко недавно говорил, что если его оппоненты апеллируют к реформам, то он предлагает продуцировать в Беларуси свой кордон. А какие ты предлагаешь реформы для Беларуси?





— Беларусь имеет абсолютно все шансы и нужен потенциал, чтобы в течение одного поколения, а может даже меньше, стать состоятельной страной. Так случилось в Польше, Чехии, в Словакии и многих других странах. Белорусы готовы к этому.





В Беларуси, например, было социологическое исследование, которое измеряло, сколько людей хотят, чтобы в экономике было больше частного сектора. Так вот, белорусы, среди всех народов Европы, на втором месте. То есть мы уже давно не живем в той экономике и тех стереотипах, которые были в 1990-е годы, когда люди хотели, чтобы государство отвечало за экономику. Сегодня белорусы понимают, что без конкуренции на рынке государственный сектор не может быть эффективным. И именно поэтому нужно проводить реформы.





— Какие конкретно нужны реформы?





— Во-первых, это равные условия ведения бизнеса независимо от структуры собственности и независимо от величины предприятия. Не должно быть так, что льготные кредиты от государственных банков получают прежде всего крупные государственные предприятия, а частный малый и средний бизнес, наоборот, платит большой процент, так как банк должен где-то «отбить» тот низкий процент, который платит государственное предприятие.





Вторая вещь — нужно декриминализировать мелкие экономические преступления. Не может быть так, что индивидуальный предприниматель идет в тюрьму за мелкую провинность. Из-за этого теряется его человеческий потенциал и его бизнес.





Все международные финансовые организации постулируют, что одной из первых предпосылок экономических реформ в Беларуси должна быть реформа социальной политики. Нужно улучшить поддержку безработных (в Беларуси она составляет от 10 до 20 долларов в месяц), помогать тем, кто хочет переквалифицироваться. Нужно увеличивать мобильность людей. Даже если человек живет в деревне, малом городке, а там нет работы по его квалификации, то государство должно создать условия, чтобы он мог легко доехать в другое место. Чтобы мог работать там, не уезжая из своей деревни или малого города.





«На МАЗе в пиковое время работали 27 000 рабочих, сейчас около 15 000»

— Алесь, означает ли это, что люди, которые в первые дни после выборов собирались бастовать, выходили против Лукашенко, за новую власть, в результате реформ потеряют работу, так как экономика изменит свою сущность?





— Так не должно быть. Во-первых, мы уже видим, что при сохранении status quo эти рабочие и так теряют работу. В том числе и по политическим мотивам. Многие из тех, кто работает на государственных предприятиях, не довольны условиями работы там. Говорю не только о финансовых условиях, но о способе, условиях, культуре труда.





Если посмотреть на конкретные примеры, то можно увидеть, что за последние 26 лет очень много государственных предприятий обанкротились или значительно сократили количество работников.





Возьмем МАЗ, который был когда-то одним из крупнейших предприятий в Беларуси. В пиковое время на нем работали 27 тысяч человек. В 2010-м - уже менее 22 тысяч. В этом году — около 15 тысяч. Очевидна ли тенденция сокращения? Я считаю, что да. И если мы ничего не будем делать в белорусской экономике, то тенденция продолжится. Государственные предприятия и впредь будут сокращаться, а частный сектор и так в белорусских условиях будет естественно увеличиваться вопреки действиям власти.





«Беларусь ориентируется всего на несколько торговых партнеров»

— Сегодня Беларусь очень сильно зависит от российского рынка, туда идет большая доля экспорта. Когда Беларусь станет страной с рыночной экономикой, как изменится баланс и как пострадает страна?





— Несмотря на официальные формулировки о том, что Беларусь — экспортно-ориентированная страна, ее экспорт очень сильно сконцентрирован. И по товарной структуре — когда есть несколько отраслей экономики или товаров, таких, как нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, сельскохозяйственное производство, которые составляют большую часть этого экспорта. И, во-вторых, есть географическая концентрация: большая часть этого экспорта попадает в одну страну — Россию. В разные годы это от 40% до 50% белорусского экспорта.





Большая часть еще попадает в Евросоюз и в Украину. То есть буквально несколько торговых партнеров. Беларусь до сих пор не вступила во Всемирную торговую организацию. Там сегодня около 170 стран мира, практически все, они отвечают за 98% международной торговли. Несмотря на заверения властей, Беларусь не стремилась присоединиться к этой организации. Это неправильно. Присоединение к ВТО может помочь белорусским предприятиям решать конфликтные ситуации в Арбитражном суде ВТО. Это также позволит белорусской продукции проще попадать на международные рынки.





Другой пример, как можно упростить международную торговлю для Беларуси — это подписание соглашения о зоне свободной торговли. Евросоюз имеет почти 100 таких договоров с разными странами мира, Украина имеет почти с 50, а Беларусь — с 9. мы еще недорабатываем, имеем потенциал, чтобы улучшить условия ведения бизнеса, международной торговли и начинать диверсифицировать экспорт.





«Белорус готов переехать в Польшу, а поляк в Беларусь — нет. А 30 лет назад мы жили одинаково»

— Люди привыкли измерять свое благосостояние зарплатой. По словам Лукашенко, она должна быть 500 долларов. Какая будет средняя зарплата белоруса после проведения экономических реформ, за которые ты выступаешь?





— Можем сравнивать с соседями. 30 лет назад белорусы и поляки жили приблизительно на одном экономическом уровне. Они потребляли примерно столько же продуктов, имели столько же метров жилья на человека, примерно одинаковое количество техники.





После этого Польша и Беларусь выбрали совершенно разные пути экономического развития. Результаты таковы, что белорусы были бы готовы жить на таких условиях, как живут поляки. И никто из Польши, или очень мало кто, был бы готов переехать из Польши в Беларусь, чтобы здесь получать образование, работать или реализовать свой потенциал. На это понадобилось 30 лет, но различие было видно гораздо раньше.





Проходит одно поколение, и из-за того, что мы выбрали неправильную экономическую политику, сегодня мы очень сильно отстаем от наших соседей и соседей соседей. Особенно от тех, где реформы прошли успешно: Польша, Чехия, Словакия, Эстония. Если мы не будем проводить эти реформы, отставание будет расти, наша молодежь будет уезжать по экономическим причинам. Если все останется как есть, то бизнес в Беларуси будет преследоваться.





К сожалению, без настоящего диалога и изменения политической системы и экономической системы Беларуси ее экономику ждет невеселая судьба.



