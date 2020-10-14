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Модная белорусская группа выпустила второй клип за месяц. Место съемок вам понравится

14.10.2020 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пост-панк группа из Минска «Молчат дома» представила клип на новый сингл «Дискотека». Видео сняли в музее имени Азгура, где памятники оживили, устроив им вечеринку со светомузыкой.

Режиссером этого музыкального видео выступил белорус Алексей Терехов, известный своими видеоработами для «Ляписа Трубецкого» и Noize MC.

— Летом Алексей решил навестить родину, и буквально перед посадкой в самолет из Торонто в Минск мы прислали ему треки, — вспоминают ребята из «Молчат дома». — После мы уже лично встретились в Беларуси, обсудили идеи. Так придумалась крутая локация — музей скульптора Заира Азгура. Уже ближе к времени съемок в Минск приехал сын Терехова — Сава. Он тоже участвовал в создании ролика.

Съемки длились всего шесть часов, зато над графикой работали дольше. Ее Алексей Терехов делал уже в Канаде. Предлагаем посмотреть кадры со съемок.




Напомним, это уже второй клип, который группа презентовала перед выпуском альбома «Монумент». Предыдущее музыкальное видео вышло 29 сентября на песню «Не смешно», его сняла Дарья Жук.

Уже известны дата и место концерта «Молчат дома» в Минске: это 5 декабря, клуб HIDE.

 
Теги: Минск
 
 
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Второй сингл с третьего альбома группы «Монумент» обзавелся музыкальном видео. Для «Молчат дома» месяц получился насыщенным на новинки.
 
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