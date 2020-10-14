|
Модная белорусская группа выпустила второй клип за месяц. Место съемок вам понравится
Источник материала: Tut.by
Пост-панк группа из Минска «Молчат дома» представила клип на новый сингл «Дискотека». Видео сняли в музее имени Азгура, где памятники оживили, устроив им вечеринку со светомузыкой.
Режиссером этого музыкального видео выступил белорус Алексей Терехов, известный своими видеоработами для «Ляписа Трубецкого» и Noize MC.
— Летом Алексей решил навестить родину, и буквально перед посадкой в самолет из Торонто в Минск мы прислали ему треки, — вспоминают ребята из «Молчат дома». — После мы уже лично встретились в Беларуси, обсудили идеи. Так придумалась крутая локация — музей скульптора Заира Азгура. Уже ближе к времени съемок в Минск приехал сын Терехова — Сава. Он тоже участвовал в создании ролика.
Съемки длились всего шесть часов, зато над графикой работали дольше. Ее Алексей Терехов делал уже в Канаде. Предлагаем посмотреть кадры со съемок.
Напомним, это уже второй клип, который группа презентовала перед выпуском альбома «Монумент». Предыдущее музыкальное видео
Уже известны дата и место концерта «Молчат дома» в Минске: это 5 декабря, клуб HIDE.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй сингл с третьего альбома группы «Монумент» обзавелся музыкальном видео. Для «Молчат дома» месяц получился насыщенным на новинки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)