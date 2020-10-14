Тихановская студентам ЕГУ: В новой Беларуси вас всех ждут дома, вы всегда будете там востребованы

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила перед студентами Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) 14 октября в Вильнюсе, поздравив их с началом учебного года.





Прямая видео-трансляция выступления велась на странице университета в «Фейсбуке».

«Знайте, что в новой Беларуси вас всех ждут дома, — сказала Тихановская, обращаясь к студентом. — Ваши знания, критическое мышление, свобода мысли всегда пригодятся в нашей стране. Выбирайте тот путь, каким вам самим хочется пойти. И помните, какой бы сфере вы себя не посвятили, вы всегда будете востребованы в новой Беларуси — это ваша родина. Вы имеете право строить там свою жизнь и карьеру, растить детей, голосовать за будущее, рассчитывать на защиту прав и свобод. Я хочу, чтобы с этими надеждами и целями вы начали учебный год».

Тихановская пожелала студентам ЕГУ академических успехов, удачи, «особенно в такие непростые времена», и напомнила, что университет хорошо знает, что такое быть изгнанным из родной страны. «15 лет назад Европейский гуманитарный университет вынужденно покинул Беларусь и продолжает свою работу на территории Литвы. В 2004 году власти Беларуси закрыли единственный на тот момент частный университет. Они испугались свободно мыслящих студентов и преподавателей, испугались профессионального лидера и основателя университета Анатолия Михайлова», — отметила она.

По словам Тихановской, в этом году «страх режима перед свободными и самостоятельными белорусами обернулся чудовищным насилием, массовыми репрессиями, изгнаниями». Все это, считает она, — показатель не силы и преимущества, а слабости режима. «Они боятся своего народа. Это значит, что мы уже побеждаем. Мы точно знаем, что как раньше, уже не будет. Белорусское общество выбрало путь свободы и демократии и будет отстаивать его до самой победы», — сказала экс-кандидат в президенты.

«Поэтому мы объявили народный ультиматум с требованием прекращения насилия, освобождения политзаключенных и заявления об уходе Лукашенко», — добавила она.

Тихановская отметила, что студенты, выпускники и преподаватели ЕГУ выступали против беззакония и фальсификации выборов в Беларуси в 2006, 2010 и 2020 годах. По ее словам, с 9 августа этого года в Беларуси было задержано 24 выпускника и восемь студентов ЕГУ. Около тридцати студентов были вовлечены в работу системы онлайн-мониторинга избирательного процесса. Кроме того, отметила Тихановская, выпускники университета стали активными участниками кампании по наблюдению за выборами, а также проведению экзит-пула с голосующими в посольствах Беларуси по всему миру.

Тихановская рассказала, что на минувшей неделе встречалась с главами нескольких европейских государств, которые заверили ее, что поддерживают белорусов, «верят в победу демократии в Беларуси, и готовы помогать достичь этой победы».

Европейский гуманитарный университет был основан в Минске в 1992 году, а в 2004-м — закрыт белорусскими властями по идеологическим причинам. Спустя год вуз возобновил работу в Вильнюсе. Официально он является литовским вузом, но имеет неформальный статус белорусского университета в изгнании. Финансируется коалицией международных доноров.