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Девальвация подогрела цены. Власти не вписываются в прогноз по инфляции

14.10.2020 16:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси ускорился прирост потребительских цен. По итогам года инфляция может превысить прогнозируемый уровень.

Девальвация подогрела цены. Власти не вписываются в прогноз по инфляции

Годовой прирост потребительских цен в сентябре ускорился до 6,1%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В сфере регулируемого ценообразования больше всего подорожали услуги по страхованию личного транспорта (34,3%), табачные изделия (11,6%), услуги по охране жилищ (9,7%), техосмотр автомобилей (9,5%) и пассажирский транспорт (9,5%). В сфере свободного ценообразования — пассажирский транспорт (24,8%), легковые автомобили (15%), крупа и бобовые (13,2%), велосипеды (12,5%) и аренда квартир у физлиц (12,5%).

Девальвация подогрела цены. Власти не вписываются в прогноз по инфляции

Девальвация подогрела цены. Власти не вписываются в прогноз по инфляции

В Национальном банке ускорение инфляции объяснили возросшими инфляционными и девальвационными ожиданиями, а также ослаблением белорусского рубля. В августе официальный курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 9%.

«В сентябре 2020 года годовой прирост потребительских цен составил 6,1%. В большей степени такая динамика инфляции обусловлена ростом цен на импортируемые товары в связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на иностранную валюту», — сказано в сообщении Нацбанка.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли ускорение потребительских цен в годовом выражении также объяснили ослаблением белорусского рубля в июле—августе этого года и, соответственно, удорожанием отдельных импортируемых товаров.

Так, по данным ведомства, в сентябре по сравнению с августом в группе непродовольственных товаров отмечается рост цен на строительные материалы на 1,5%, одежду — на 2%, электротовары — на 2,5%, телевизоры — на 2,6%, мебель — на 3,5%, обувь — на 5,3%. В группе продовольственных товаров фиксируется удорожание рыбы и рыбопродуктов (на 2,2%), масла растительного (на 2,6%), риса (на 2,1%).

Девальвация подогрела цены. Власти не вписываются в прогноз по инфляции

Годовой прирост потребительских цен в сентябре сложился выше прогнозируемого властями уровня. По итогам этого года инфляция ожидалась на уровне не более 5%. На недавнем заседании по денежно-кредитной политике Нацбанк допустил, что прирост потребительских цен по итогам 2020 года составит около 6%.

По оценке финансового регулятора, воздействие ослабления белорусского рубля будет обуславливать повышенный инфляционный фон в краткосрочном периоде, а в среднесрочной перспективе прогнозируется преобладание продолжительных дезинфляционных факторов, что будет способствовать возвращению инфляции к целевой траектории вблизи 5%.

По мнению старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, сегодня прогнозы по инфляции могут быть самые разнообразные.

Оптимистичный сценарий, если власти «не будут делать больших глупостей в денежной сфере», предполагает годовой прирост потребительских цен на уровне около 6%. Если же власти продолжат льготное кредитование неэффективных госпредприятий, а крупным госбанкам из-за оттока вкладов потребуется докапитализация, то «это разгонит инфляцию в стране». По итогам года она может выйти и на двузначные цифры.

«В нашей истории такое было, что работа печатного станка ничем не ограничивалась. Можно его разогнать на такую мощность, что инфляция будет и двузначной, и трехзначной. То есть верхняя граница возможной инфляции будет зависеть от наделанных властями глупостей в экономической политике», — сказал финансовый аналитик в комментарии для Naviny.by.

По итогам сентябрьского опроса, проведенного компанией SATIO и Центром экономических исследований BEROC, 74,9% белорусов считают, что в ближайшее время ситуация с ценами в магазинах ухудшится или скорее ухудшится.

 

Использована инфографика Национального банка и МАРТ

 
 
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В сентябре годовой прирост потребительских цен ускорился до 6,1%.
 
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