Суд над фотокорреспондентом газеты «Новы Час» Дмитриевым не состоялся

Суд над фотокорреспондентом независимого издания «Новы Час» Дмитрием Дмитриевым не состоялся, потому что дело не готово к рассмотрению. Об этом Дмитриеву сообщил секретарь суда.





По его словам, материалы дела сегодня поступили председателю суда Октябрьского района Минска, но дата и время рассмотрения еще не назначены.

«Вас вызовут повесткой из суда», — сказал секретарь Дмитриеву.

11 октября в ходе воскресной акции сторонников перемен Марш гордости были массово задержаны журналисты — около 40 по всей стране. В отношении 15 журналистов, которые провели в УВД Октябрьского района Минска более 10 часов, начат административный процесс. Составлены административные протоколы по ст. 23.4 (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Дмитриев был в числе 15 журналистов и провел в УВД Октябрьского района более 13 часов. Там на него составили протокол по 23.4 и вручили повестку в суд на 14 октября.