Брестскую журналистку Харитонову освободили из изолятора спустя трое суток

Задержанную в Бресте Милану Харитонову освободили из изолятора временного содержания 14 октября около 14:30, сообщил БелаПАН ее супруг журналист Алесь Левчук.



Источник: spring96.org

«Милана мне позвонила, сказала, что получила какое-то официальное предупреждение. Я не видел, что это за предупреждение», — сказал он.

В заключении Харитонова находилась примерно трое суток, большую часть которых провела в изоляторе на территории Ленинского РОВД Бреста.

Корреспонденты Левчук и Харитонова были задержаны 11 сентября около 15:30, когда освещали акцию протеста в областном центре.

«К нам подбежали омоновцы и сказали, что мы задержаны, посадили в разные микроавтобусы, потом пересадили в автозак, — сообщал Левчук. — Привезли в Ленинский РОВД. Там нас опросили и сказали, что отпустят, но потом пришли и сказали, что начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии)».

В отделе милиции у Левчука забрали и не вернули его личные вещи — паспорт, журналистское удостоверение, телефон. Забирать их самостоятельно он пока не собирается, поскольку опасается, что из РОВД его могут не выпустить.