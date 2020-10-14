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Брестскую журналистку Харитонову освободили из изолятора спустя трое суток

14.10.2020 16:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанную в Бресте Милану Харитонову освободили из изолятора временного содержания 14 октября около 14:30, сообщил БелаПАН ее супруг журналист Алесь Левчук.

Брестскую журналистку Харитонову освободили из изолятора спустя трое суток
Источник: spring96.org

«Милана мне позвонила, сказала, что получила какое-то официальное предупреждение. Я не видел, что это за предупреждение», — сказал он.

В заключении Харитонова находилась примерно трое суток, большую часть которых провела в изоляторе на территории Ленинского РОВД Бреста.

Корреспонденты Левчук и Харитонова были задержаны 11 сентября около 15:30, когда освещали акцию протеста в областном центре.

«К нам подбежали омоновцы и сказали, что мы задержаны, посадили в разные микроавтобусы, потом пересадили в автозак, — сообщал Левчук. — Привезли в Ленинский РОВД. Там нас опросили и сказали, что отпустят, но потом пришли и сказали, что начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии)».

В отделе милиции у Левчука забрали и не вернули его личные вещи — паспорт, журналистское удостоверение, телефон. Забирать их самостоятельно он пока не собирается, поскольку опасается, что из РОВД его могут не выпустить.

11 октября в Беларуси прошел Марш гордости — девятая воскресная акция протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. В ней приняли участие десятки тысяч человек в Минске, областных и районных центрах. Особенностью этой акции стало массовое задержание журналистов (около 40 по всей стране). В Минске были задержаны не менее 20 журналистов. В отношении 15 из них, которые провели в УВД Октябрьского района Минска более 13 часов, начат административный процесс.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Задержанную в Бресте Милану Харитонову освободили из изолятора временного содержания 14 октября около 14:30, сообщил БелаПАН ее супруг журналист Алесь Левчук.
 
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