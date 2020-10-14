Владимир Ковалкин получил 15 суток ареста

Источник материала: Ежедневник

Руководитель «Кошт урада», основатель проекта Удобный город (petitions.by) и эксперт SYMPA/BIPART Владимир Ковалкин получил 15 суток административного ареста за якобы участие в несанкционированном протестном марше рядом с его домом.

Об этом сообщается на сайте SYMPA.

Там отмечается, что несмотря на противоречия в показаниях свидетелей, которые сами на процесс не явились, суд отклонил ходатайство адвоката об их опросе. Ходатайство о запросе данных мобильного оператора было также отклонено, зачитанное решение, очевидно, было готово заранее.

«Ситуация не новая для реалий нынешних дней – еще один штрих в картину политически мотивированного «правосудия», - подчеркавается в сообщении.