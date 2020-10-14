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Прокуратура без суда выставила ЖК «Каскад» счет за снятие флагов

14.10.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В товарищество собственников одного из домов ЖК «Каскад» пришла странная бумага из прокуратуры — предписание об оплате выезда автовышек для снятия бчб-флагов. Обычно прокуратура выносит предписание устранить нарушения, а тут неожиданно, без суда, исков о взыскании затрат и даже документов, подтверждающих эти затраты, требует от «каскадовцев» возместить расходы за выезд уникального для Беларуси автокрана.



Вот что сказано в предписании:

«Прокуратурой Фрунзенского района установлено, что 27 и 29 сентября, а также 2 ноября между жилыми домами 4б и 4д по ул. Скрыганова размещался бело-красно-белый флаг, что свидетельствует о непринятии ТС мер по поддержанию архитектурного облика многоквартирного жилого дома в соответствии с требованиями проектной документации. Для устранения нарушений, демонтажа флага задействованы силы и средства Фрунзенского РОЧС, которым понесены затраты в размере 176,32 руб.».



В товариществе собственников дома по адресу ул. Скрыганова, 4д относятся к предписанию скептически. Представитель товарищества полагает, что взыскать по нему затраты на выезд крана невозможно сразу по нескольким причинам: не доказана вина ТС, не доказан размер ущерба и ущерб как таковой.



— В рамках предписания, выданного прокуратурой на основании ст. 41 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре» от 08.05.2007 №220-З, полагаю, что предписание является актом прокурорского надзора об устранении нарушений законодательства, на основании которого невозможно взыскивать затраты. Полагаю, что взыскание затрат в интересах государственных органов возможно исключительно в порядке искового производства, а также только после установления факта нарушения законодательства и установления вины лица. На данный момент никаких требований со стороны Фрунзенского РОЧС Минского городского управления МЧС к ТС не предъявлено, не имеется документов, подтверждающих выезды сотрудников указанного РОЧС и понесенные ими затраты. В адрес председателя ТС направлена повестка в прокуратуру «в связи с рассмотрением вопроса о начале административного процесса». То есть административный процесс как таковой в отношении председателя ТС пока не начат.

Прокуратура без суда выставила ЖК «Каскад» счет за снятие флагов

 
 
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В товарищество собственников одного из домов ЖК «Каскад» пришла странная бумага из прокуратуры — предписание об оплате выезда автовышек для…Читать далее…
 
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