Задержанный водитель: «Из-за двух топоров в багажнике заподозрили в организации протестов». Комментарий ГУВД (видео)

Источник материала: Onliner Сергей — руководитель столичного ивент-агентства KRONA — в понедельник вечером возвращался после деловых переговоров на Toyota Carina домой. Ехал по ул. Притыцкого, когда увидел группу людей в форме. В тот день во многих районах Минска протестующие вышли на дороги, силовики устраивали разгоны. По словам Сергея, он снял группу на камеру телефона и вскоре оказался задержан. Говорит, что его избили и стали приписывать организацию беспорядков из-за топоров в багажнике — топоров, которые он коллекционирует. В ГУВД прокомментировали: мужчину задержали за блокировку дороги.

Рассказ Сергея

— Ехал по Притыцкого со скоростью потока - около 30 км/ч. Через какое-то время автомобиль опередил бусик, преградил дорогу, выбежали силовики, человек десять. Разбили дубинкой окно, меня вытянули, избили. Я слышал, кто-то из них говорил: «Это он снимал видео», после чего остервенение усиливалось. Когда смотрел ролики об избиениях протестующих, не мог понять, почему люди не защищаются, не парируют удары. А когда меня били десять человек, я не понимал, как можно даже развернуться: дубинки и сапоги летят со всех сторон. Не мог ничего сделать, кроме как свернуться калачиком и ждать, когда все прекратится или уйдет сознание. Вскоре я действительно потерял сознание. Когда очнулся, понял, что нахожусь в здании РУВД. Там меня опросили, я подписал несколько документов - каких именно, не скажу, потому что был не в состоянии понять. Частично был согласен с теми фактами, что были написаны.

В моей машине находился бело-красно-белый флаг. Еще был мегафон — это вспомогательный инструмент любого «ивентера», который работает на природе. При организации и подготовке любого мероприятия, скажем, в лесу он необходим. Также вез с собой пару старых топоров. Дело в том, что я коллекционирую разные старые (можно сказать, антикварные) топоры и топорища. Завожу их на дачу, по мере возможности реставрирую. Там хочу сделать выставочную стенку. Теперь из-за старых топоров мне намекнули на то, что я организовывал массовые беспорядки, могут предъявить такое обвинение. При этом должен сказать, что в РУВД ко мне отнеслись по-человечески, поспособствовали, чтобы меня увезли в больницу, а не в СИЗО.









Дополнения от коллеги

Лариса, коллега мужчины, подтвердила: «Ехали со встречи с клиентом, я осталась в центре, он поехал дальше на машине. О силовом задержании я узнала позже. Встретилась с ним на следующий день на территории больницы. Вид у него был ужасный, стало понятно, что сильно побили. За нами во время встречи ходил сотрудник. Для сравнения предоставляю фото (ниже в материале. — Прим. Onliner). Я подчеркну, что о его увлечении коллекционированием старых топоров мне было известно задолго до случившегося. У Сергея действительно насобиралось немало редких и интересных образцов. Он озвучивал свою позицию по поводу происходящего в стране, однако это же не преступление. Никакой организацией протестов он не занимался. Я видела последствия избиений за видео. А сейчас говорят о возбуждении уголовного дела за топоры?»



До



После









Сегодня Сергей так описывает свое состояние: «Психологически я заряжен. А вот физически не очень, тело никакой зарядки не чувствует. Даже присесть для меня квест продолжительностью в несколько минут». В качестве подтверждения слов мужчина предоставил выписку из медкарты. Если вкратце: многочисленные ушибы мягких тканей, сотрясение мозга, ушибы и ссадины лица, головы.





Комментарий ГУВД

«Гражданина задержали на ул. Притыцкого 12 октября за блокировку дорожного движения, будучи водителем ТС, — рассказали Onliner в ГУВД Мингорисполкома. — При остановке в багажнике машины были обнаружены топоры, ножи, валюта, монтировка, мегафон. Его доставили в РУВД, где в отношении него был составлен протокол по ст. 23.34 КоАП РБ „Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий“. Затем он был помещен в учреждение здравоохранения. В настоящий момент проводится проверка - по поступившему заявлению или сообщению о преступлении либо при непосредственном обнаружении признаков преступления (ст. 174 УПК РБ). Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, однако к административной — неоднократно».





Читайте также: