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За август и сентябрь белорусы забрали из банков больше миллиарда долларов и почти столько же рублей

14.10.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным Национального банка, с 1 августа по 1 октября депозиты, которые люди хранили в иностранной валюте, сократились на $1,094 млрд. Также почти на миллиард рублей уменьшились и депозиты в рублях.

Регулятор отмечает, что на 1 августа у физлиц на счетах было $7,102 млрд. А уже на 1 октября эта сумма уменьшилась до $6,008. В августе белорусы забрали со счетов $624 млн, а в сентябре еще без малого $470 млн.

Что касается рублей, то на 1 августа у физлиц на карт-счетах и текущих счетах было 3,371 млрд, а уже на 1 октября сумма уменьшилась до 2,757 млрд. За этот период белорусы сняли 613 млн рублей. Правда, в сентябре объемы рублей на текущих счетах все-таки стали расти.

Между тем продолжается отток депозитов. Поскольку в Беларуси есть безотзывные депозиты, падение объемов не такое интенсивное. С 1 августа по 1 октября белорусы сняли 347,8 млн рублей. В стране остается еще 4,576 млрд вкладов.

 
 
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По данным Национального банка, с 1 августа по 1 октября депозиты, которые люди хранили в иностранной валюте, сократились на $1,094 млрд. Также почти на миллиард рублей...
 
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