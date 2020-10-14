В общежитии МЗОР пожар. Хозяин комнаты, где случилось ЧП, в больнице

Источник материала: Onliner

Сегодня в общежитии Минского станкостроительного завода на улице Солтыса загорелся двухкомнатный блок. Спасателей на место ЧП вызвал вахтер. Они эвакуировали из здания 30 человек, а еще спасли мужчину, находившегося в комнате, где произошел пожар. Об этом сообщает Минское городское управление МЧС.

60-летний пострадавший получил термоингаляционную травму, термический ожог 1—2 степеней лица, шеи, кистей, предплечий, плеч (20%). Его доставили в больницу.





Пожар ликвидирован, его причина устанавливается.