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В общежитии МЗОР пожар. Хозяин комнаты, где случилось ЧП, в больнице

14.10.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в общежитии Минского станкостроительного завода на улице Солтыса загорелся двухкомнатный блок. Спасателей на место ЧП вызвал вахтер. Они эвакуировали из здания 30 человек, а еще спасли мужчину, находившегося в комнате, где произошел пожар. Об этом сообщает Минское городское управление МЧС.

60-летний пострадавший получил термоингаляционную травму, термический ожог 1—2 степеней лица, шеи, кистей, предплечий, плеч (20%). Его доставили в больницу.

В общежитии МЗОР пожар. Хозяин комнаты, где случилось ЧП, в больнице

Пожар ликвидирован, его причина устанавливается.

 
 
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Сегодня в общежитии Минского станкостроительного завода на улице Солтыса загорелся двухкомнатный блок. Спасателей на место ЧП вызвал вахтер. Они эвакуировали из...
 
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