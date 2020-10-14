«Я – проститутка, 26 лет меня имеет государство». Самое мощное фото с марша матерей в Минске

Источник материала: KYKY

Сегодня день матери. По этому поводу в Минске устроили марш матерей. А мы выбрали для вас лучшее фото с этого событий. На нем – женщина с плакатом, на котором написано: «Я – наркоманка. Допинг – единение народа. Я – алкоголичка. Пью это сладкое слово «свобода». Я – проститутка, 26 лет меня имеет государство».

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Как прошел женский марш

Марш стартовал около 15:00. Женщины собрались около Красного костела и двинулись колонной по проспекту Независимости, скандируя, «Свободу нашим детям!» Женщины собрались, несмотря на то, что в городе шел дождь.