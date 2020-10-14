ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я – проститутка, 26 лет меня имеет государство». Самое мощное фото с марша матерей в Минске

14.10.2020 16:33 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня день матери. По этому поводу в Минске устроили марш матерей. А мы выбрали для вас лучшее фото с этого событий. На нем – женщина с плакатом, на котором написано: «Я – наркоманка. Допинг – единение народа. Я – алкоголичка. Пью это сладкое слово «свобода». Я – проститутка, 26 лет меня имеет государство». 

Если вы или ваши знакомые знаете эту прекрасную женщину, пожалуйста, свяжите с нами! Чтобы сделать это, напишите боту в телеграм — @KYKYmediabot.

Как прошел женский марш 

Марш стартовал около 15:00. Женщины собрались около Красного костела и двинулись колонной по проспекту Независимости, скандируя, «Свободу нашим детям!» Женщины собрались, несмотря на то, что в городе шел дождь. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня день матери. По этому поводу в Минске устроили марш матерей. А мы выбрали для вас лучшее фото с этого событий. На нем – женщина с плакатом, на котором...
 
Новости дня
Новости разные
 
Объем денежных переводов из Беларуси вырос в III квартале 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2020
Mir24.TV Belarus
14.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика