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«Я – проститутка, 26 лет меня имеет государство». Самое мощное фото с марша матерей в Минске
Источник материала: KYKY>
Сегодня день матери. По этому поводу в Минске устроили марш матерей. А мы выбрали для вас лучшее фото с этого событий. На нем – женщина с плакатом, на котором написано: «Я – наркоманка. Допинг – единение народа. Я – алкоголичка. Пью это сладкое слово «свобода». Я – проститутка, 26 лет меня имеет государство».
Если вы или ваши знакомые знаете эту прекрасную женщину, пожалуйста, свяжите с нами! Чтобы сделать это, напишите боту в телеграм — @KYKYmediabot.
Как прошел женский марш
Марш стартовал около 15:00. Женщины собрались около Красного костела и двинулись колонной по проспекту Независимости, скандируя, «Свободу нашим детям!» Женщины собрались, несмотря на то, что в городе шел дождь.
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Сегодня день матери. По этому поводу в Минске устроили марш матерей. А мы выбрали для вас лучшее фото с этого событий. На нем – женщина с плакатом, на котором...
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