Объем денежных переводов из Беларуси вырос в III квартале 2020 года

Источник материала: АФН

Население Беларуси заметно увеличило в третьем квартале 2020 года объем денежных переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Money Gram, Contact, Сбербанк Онлайн, Ria Money Transfer.

Такие данные опубликовал сегодня Нацбанк РБ.

Так, в третьем квартале 2020 года население перевело в другие страны $61,45 млн. В I квартале население перевело $37,62млн., во II квартале $49,91 млн.

Для сравнения: в 2019 году объем переводов из Беларуси составил (поквартально) $40,08 млн., $44,03 млн., $50,08 млн. и $49,92 млн.

Объем денежных средств, поступивших в страну через перечисленные системы в III квартале 2020 года составил $84,45 млн. ($67,24 млн. в I квартале, $74,41 млн. во II квартале).

Для сравнения: в 2019 году объем переводов в Беларусь составил (поквартально) $74,89 млн., $75,89 млн., $80,64 млн. и $85,34 млн.