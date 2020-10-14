Александр Ярошук: Народ консолидирован в одном – Лукашенко должен уйти

Накануне Светлана Тихановская провела видео-совещание с представителями заводов МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, ГродноАзот, Коммунмаш, МЭТЗ имени В.И.Козлова.

Требования выдвинуты. Следует ли ждать их выполнения?





«Белорусский партизан» побеседовал с руководителем Белорусского Конгресса демократических профсоюзов Александром Ярошуком.





- Я неоднозначно отношусь к народному ультиматуму, предъявленному Светланой Тихановской.





С самого начала, когда речь шла о возможности общенациональной забастовки, я не видел готовности людей выходить на общенациональную забастовку, чтобы рабочие отключали станки. Останавливали конвейеры и массово выходили на улицу. Представляется, что призыв может и не сработать, или сработать не на полную мощность.





Важно понимать, что люди, участвующие в протестных мероприятиях (забастовки – одна из форм протеста) действуют не потому, что их кто-то призывает. Безусловно, Светлана Тихановская является огромным авторитетом для белорусов. Всем известно, что она получила колоссальную поддержку во время выборов, возможно, набрала более 50% (сегодня это установить достоверно не представляется возможным). Но ситуация сегодня развивается очень стремительно: два последних месяца люди выходят на акции протеста не только потому, что сфальсифицированы итоги выборов, не только потому, власть учинила кровавый террор против мирных участников протеста; общество консолидировано на почве одного требования – Лукашенко должен уйти. И с этой точки зрения призывы могут быть не услышанными в полной мере: люли будут выходить на улицы и до 25 октября. Протестный потенциал настолько огромен, консолидация людей настолько мощная на почве их требования к Лукашенко – уйти (безусловно, это главное требование народа), что люди будут выходить на улицы и до 25 октября; 25 октября и последующие дни могут принципиально и не отличаться массовостью выхода на улицы.





Похвально, что Светлана Тихановская ведет себя все более уверенно, вероятно, есть понимание, что она должна более принципиально обозначать свою позицию. Совершенно очевидно, можно говорить о патовой ситуации, может быть, руководствуясь этими соображениями, она и правильно делает – более решительно обозначает себя и свою позицию.





- Почему общенациональная забастовка провалилась? И можно ли говорить, что она провалилась?





- Общенациональная забастовка совершенно точно не провалилась. Другое дело, что был расчет на массовую остановку производств, прежде всего крупных предприятий, с массовым выходом людей на улицы. Сегодня часто слышу: в первую неделю протестов была в лне реальной остановка производства – просто не воспользовались моментом из-за растерянности и отсутствия стратегии. На самом деле такие доводы не выглядят серьезными. Повторюсь, я не видел готовности людей к массовой остановке производстве. Более вероятно, что протест трансформируется в более безопасные и привычные для белорусов (с точки зрения их ментальности) формы саботажа, итальянских забастовок, игнорирование указаний. Что мы сегодня и наблюдаем: скрытые формы протеста присутствуют на каждом предприятии, на каждой организации, в каждом учреждении, в органах государственного управления. По-другому просто и быть не может: все общество пришло в движение, обратно, в первоначальное состояние, общество уже не загнать. А коль скоро все общество пришло в движение, то и работники не могут быть вне этого движения. Произошли тиктанические сдвиги, поэтому нормального технического производственного процесса функционирования экономики уже просто не может быть. И с этим мы будем жить до тех пор, пока Лукашенко не уйдет. А то, что он уйдет, я ничуть не сомневаюсь, возможно, в ближайший год. Хотя отпускать режиму, который потерял доверие общества, или, по крайней мере, самой активной ее части, целый год, - слишком смелое допущение.





- Насколько массовыми являются скрытые формы протеста?





- Саботаж присутствует практически повсеместно. Другое дело, что на разных предприятиях этот процесс протекает в разных формах. Вот некоторые говорят: в воскресенье белорусы сражаются с режимом, а в понедельник, дескать, как ни в чем не бывало идут на работу. Не как ни в чем не бывало – они вышли на рабочее место с глубокими психологическими травмами. Беспредел властей, жестокие расправы (если не над работниками лично, то над их родными, близкими, дедушками, бабушками, друзьями) напрямую отражается на производственном процессе. Есть производства, которые полностью зависят от работы нескольких десятков человек или даже нескольких человек – не работают они, значит, парализована деятельность предприятия в целом.





Вся белорусская революция проходит без лидеров. Кстати, это еще один ответ на вопрос, почему общество может не в полной мере услышать призыв Тихановской. Люди действуют в условиях, когда невозможна никакая централизация, невозможна вертикаль или национальные штабы, возможны только горизонтальные связи. Люди их и задействуют. Коллективный разум белорусов выводит их каждые выходные на акции протеста, а в перерывах, в рабочее время – подталкивает к саботажу и итальянской забастовке.







