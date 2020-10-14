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Белорусам могут разрешить тратить семейный капитал на покупку авто и бытовые нужды

14.10.2020 16:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Поступают обращения граждан с просьбами расширить направления: на погашение ссуды (займа) на строительство жилья, которые предоставляются организациями; на покупку доли жилого помещения; на ремонт квартиры; приобретение автомобиля отечественного производства и др. Со своей стороны скажу, что есть программа по приобретению автомобиля. Кроме того, пятиместный автомобиль для многодетной семьи – это как-то маловато. Хотя, пока папа работает, мама так может развезти всех детей по секциям и кружкам. Все это обсуждаемо, и хотелось бы услышать отклик по такой мере», – сказала Ирина Костевич.

Также среди предложений встречаются варианты по расширению досрочного использования семейного капитала на платные медицинские услуги (в частности, на предоставление технических средств реабилитации, когда ребенок с инвалидностью), на оплату услуг дошкольного образования, в том числе в частных садиках. Некоторые просят дать возможность использовать семейный капитал в качестве дополнительного пособия: чтобы раз в полгода, например, со счета выделялась материальная помощь на решение тех или иных бытовых вопросов.

Что в итоге?

От присутствовавших на встрече прозвучала и еще одна мысль: можно ли и семьям с двумя детьми рассмотреть какой-то формат выделения семейного капитала. Прежде всего для улучшения жилищных условий.

Все предложения, поступающие в Минтруда и соцзащиты и высказанные в том числе на встрече, будут еще обсуждаться.

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Теги: Минск
 
 
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Возможность расширения целей досрочного использования семейного капитала обсуждалась сегодня министром труда и социальной защиты Ириной Костевич на встрече с...
 
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