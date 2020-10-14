Ученые рассказали, какие упражнения могут снижать риск рака

Источник материала: Tut.by

Испанские и австрийские ученые пришли к выводу , что утренние упражнения потенциально снижают риск рака простаты и груди больше, чем занятия спортом в другое время дня, пишет MedicalXpress . Впрочем, самое важное тут включать тренировки в свой график в принципе, подчеркивают авторы работы, — не менее 150 минут физических упражнений умеренной интенсивности в неделю.



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Гипотеза основывалась на результатах экспериментального исследования: оно показало, что физическая активность днем ​​или вечером может задерживать ритм мелатонина. Человеческое тело в основном вырабатывает гормон мелатонин ночью, и некоторые ученые связывают этот гормон с более низким риском рака.

В данной работе исследовали данные 2795 участников. Ученые обнаружили, что защитный эффект физических упражнений на риск развития рака предстательной железы или груди потенциально наиболее высок, когда физическая активность происходит с 8 до 10 утра. Однако у мужчин этот эффект был столь же сильным при регулярных занятиях спортом в вечернее время (с 7 до 11 вечера).

Хронотипы участников, то есть их предпочтения в отношении сна и активности в определенное время суток, также влияли на результаты: утренняя зарядка оказалась особенно полезной для «сов».

— Время физической активности, очевидно, влияет на выработку половых гормонов и мелатонина, а также на метаболизм пищи. Это может объяснить наши результаты, — отмечают исследователи. И подчеркивают: куда важнее времени упражнений их наличие в вашем графике в принципе: — Можно значительно снизить риск рака, просто включив в свое расписание не менее 150 минут умеренных физических упражнений в неделю.